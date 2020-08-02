Розничная торговля орехами и сухофруктами

Сегмент: торговля орехами и сухофруктами, наборами кпразднику.ГЕО: Москва и РоссияБюджет показа рекламы: ЯД 50000-100000 в месяц.GA50000 в месяцСрок реализации проекта 9 месяцев.Стоимость конверсии в ЯД около 200 руб., в GA около 80 руб.Цена клика в ЯД 8 руб. в GA 15 руб.Конверсией считается заказ товара (страница спасибо зазаказ) или звонок на сайт.При начале работы задачей была оптимизация работы рекламы вЯД и запуск торговой РК в GA.Все эти задачи выполнены. Также был подключен Яндекс-Маркет.Сейчас мы фиксируем в ЯД только реальные конверсии –продажи, т.о. получили реальную цену конверсии и можем на нее повлиять. Цели

типа просмотра 3 страниц – убраны. Запущена реклама на Россию. Все рекламные

кампании работают на автоматических стратегиях, что обеспечивает стабильный и

дешевый трафик.

В GAлучше всего работают «Умные кампании».Особенно хорошо реклама поработала в период февраль началомарта. В неделю перед 8 марта клиент даже попросил отключить рекламу на Россию

и приглушить немного рекламу по МСК, т.к. служба доставки не справлялась с

потоком заказов.