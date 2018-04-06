РСЯ по Stand Up Шоу Нурлана Сабурова в Европе

Участие в создании контекстно-медийной рекламы в Google AdWords и Яндекс.Директ по сайту http://standupshow.eu/ с STAND UP SHOW Нурлана Сабурова (резидента Камеди Клаб) в Европе.

1. РСЯ в Яндекс.Директ - текстово-графические объявления - 5 кампаний на 5 городов Европы: Лондон, Прага, Дюссельдорф, Франкфурт и Карлсруэ.

2. КМС в Google AdWords - текстовые и баннерные объявления, также каждая кампания по своем геотаргетингу - 5 городов Европы.

В прошлом году также участвовала в создании подобных объявлений по предыдущим сольным концертам Нурлана Сабурова в городах Казахстана и Киргизии.