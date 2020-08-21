Сегмент: Секс-шопГЕО: МСК.Бюджет: 3800 руб. в неделюСрок реализации: 60 днейЗа последниймесяц работы:Полученокликов: 3328Получено конверсий: 30Покупка 13Остальные конверсии пришлись на просмотры корзины ителефонные звонки. Итого 13 полноценных лидов.Стоимость клика: 3,82 Цена конверсии: 423,33Цена лида: 976,92Всего были сделаны 3 РК: 1 РСЯ по общим запросам1 Поиск по общим запросам1 Поиск на вибраторы. Этареклама на момент написания кейса запущена всего 2 недели, но уже принесла 3

полноценных лида и вышла на окупаемость. Кампании работают на автоматической стратегии Оптимизациякликов. Цена клика и примерное количество конверсий в месяц – стабильно. Что

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