Добрый день, буду рад помочь вам с рекламной кампанией! Я сертифицированный специалист Яндекс Директ. Предлагаю взяться за ваш проект за 5000р вместе с ведением в течение 1 мес. Стоимость ниже рынка, потому что я хочу набрать положительную репутацию в данном сервисе.

Занимаюсь маркетингом в интернете больше 5 лет, есть опыт работы с такими сегментами бизнеса, как: инфобизнес, товарка, оптовые продажи, B2B услуги и товары, B2C услуги и товары. Работал с бюджетами до 20 000$/день в рамках арбитражной команды MGA Team, в которую попал и уже через месяц вместе со всей командой полетел на пол года продолжать работу на острове Самуй. Так же успел поработать с такими мастодонтами рынка как СБЕР, ТЕКА, ИнтерПромКонтракт, Деловая Среда и многими другими