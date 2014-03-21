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Клиент: Школа танцев - 1-idance.ru/
Было:
3 направления - Go-go, танец живота, латина
Средняя цена клика = 18 рублей
За 26 дней 28 заявок на пробное занятие из 329 кликов = 8% конверсия
Бюджет = 230.34 у.е. (6910,20 руб.)
Цена 1 заявки = 246,79 руб. (6910,20 рублей/28 заявок = 246,79 руб.)
Пообщавшись с клиентом, выяснил что по заявкам приходило немного людей, в основном девушки и пробовали все 3 направления. В итоге на восточных танцах было 3 ученика, на Go-Go 1, латина - 0.
Стало:
http://1-idance.ru/vostok.html
1 направление - танец живота
Средняя цена клика = 6.63 рубля
За 6 дней 17 заявок из 178 кликов = 9,5% конверсия
Бюджет = 1 180,20 руб.
Цена 1 заявки = 69,42 руб. (1 180,20 руб./17 заявок = 69,42 руб.)
Что было сделано:
- Консультация по нишеванию
- Посадочная страница (сделана мной лично)
- Анализ конкурентов.
- Определение целевой аудитории
- Формулировка оффера
- Разработана акция.
- Отфильтровано 300 не целевых слов
- Подобрано 123 запроса
- Написано 246 объявлений (А/Б тест текстов)
- Кросс-минусовка запросов
- Настроен временной таргетинг
- Настроен гео-таргетинг
- Заполнена Яндекс.Визитка
- Подобрана стратегия показов, ставки
- Настроена цель в Яндекс.Метрике
- Настроена интеграция с Яндекс.Метрикой
- Проставлены уникальные UTM-метки (реферальные хвосты) на каждое объявление