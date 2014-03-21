Клиент: Школа танцев - 1-idance.ru/

Было:

http://1-idance.ru/

3 направления - Go-go, танец живота, латина

Средняя цена клика = 18 рублей

За 26 дней 28 заявок на пробное занятие из 329 кликов = 8% конверсия

Бюджет = 230.34 у.е. (6910,20 руб.)

Цена 1 заявки = 246,79 руб. (6910,20 рублей/28 заявок = 246,79 руб.)

Пообщавшись с клиентом, выяснил что по заявкам приходило немного людей, в основном девушки и пробовали все 3 направления. В итоге на восточных танцах было 3 ученика, на Go-Go 1, латина - 0.

Стало:

http://1-idance.ru/vostok.html

1 направление - танец живота

Средняя цена клика = 6.63 рубля

За 6 дней 17 заявок из 178 кликов = 9,5% конверсия

Бюджет = 1 180,20 руб.

Цена 1 заявки = 69,42 руб. (1 180,20 руб./17 заявок = 69,42 руб.)

Что было сделано:

- Консультация по нишеванию

- Посадочная страница (сделана мной лично)

- Анализ конкурентов.

- Определение целевой аудитории

- Формулировка оффера

- Разработана акция.

- Отфильтровано 300 не целевых слов

- Подобрано 123 запроса

- Написано 246 объявлений (А/Б тест текстов)

- Кросс-минусовка запросов

- Настроен временной таргетинг

- Настроен гео-таргетинг

- Заполнена Яндекс.Визитка

- Подобрана стратегия показов, ставки

- Настроена цель в Яндекс.Метрике

- Настроена интеграция с Яндекс.Метрикой

- Проставлены уникальные UTM-метки (реферальные хвосты) на каждое объявление