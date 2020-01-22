Создание компаний в Яндекс Директ под ключ. Аудит.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На этой платформе я новичок.
Профессионально занимаюсь настройкой и аудитом рекламных кампаний в Яндекс директ.
Сертифицированный специалист. https://yandex.ru/adv/expert/certificate/pdf/cupbf9pfX/166174
Веду кампании на протяжении многих лет с бюджетами от 50 до 500к в месяц
Постоянно на связи с 9-00 до 19-00 7 дней в неделю
Готов взять в работу Вашу кампанию в работу.
Цены ставлю минимальные для зарабатывания рейтинга.
Что я предлагаю:
Проведу аудит существующих кампаний. Дам рекомендации. При необходимости и согласовании скорректирую.
Добавлю все что нужно + массовое редактирование, замена....
Если нет компаний:
1 Создам аккаунт.
Подбор ключевых слов, с учетом бюджета и конкурентов
2 Настрою Кампанию в поиске
3 Создам кампанию для РСЯ
4 Добавлю цели в метрике (при необходимости)
При необходимости добавлю
3 Банер на поиске
4 Креатив
Для связи
WhatsApp +380676143253
Viber+380676143253
Skype annel1966
Сайт: https://директ1.рф