Создание компаний в Яндекс Директ под ключ. Аудит.

На этой платформе я новичок.

Профессионально занимаюсь настройкой и аудитом рекламных кампаний в Яндекс директ.

Сертифицированный специалист. https://yandex.ru/adv/expert/certificate/pdf/cupbf9pfX/166174

Веду кампании на протяжении многих лет с бюджетами от 50 до 500к в месяц

Постоянно на связи с 9-00 до 19-00 7 дней в неделю

Готов взять в работу Вашу кампанию в работу.

Цены ставлю минимальные для зарабатывания рейтинга.

Что я предлагаю:

Проведу аудит существующих кампаний. Дам рекомендации. При необходимости и согласовании скорректирую.

Добавлю все что нужно + массовое редактирование, замена....

Если нет компаний:

1 Создам аккаунт.

Подбор ключевых слов, с учетом бюджета и конкурентов

2 Настрою Кампанию в поиске

3 Создам кампанию для РСЯ

4 Добавлю цели в метрике (при необходимости)

При необходимости добавлю

3 Банер на поиске

4 Креатив

Для связи

WhatsApp +380676143253

Viber+380676143253

Skype annel1966

Сайт: https://директ1.рф