Специалист по настройке,ведению рекламных кампани.

Настройка и ведение рекламных кампаний:

Яндекс Директ,Google Ads,ВКонтакте,Фейсбук,Инстаграм.

Также маркетинговые связки лидогенерации через сайты и мультиквизы.

1 пакет. Гиперсегментация для рекламы на Яндекс Директ,Google Adwords,Вконтакте.

Это связка: Запрос - Ключевое слово в рекламе - Релевантный заголовок на сайте.

При каждом ключевом запросе сохраняется последовательность.

2 пакет.Реклама ФБ-Инстаграм + чат бот в Мессенджер ФБ.

Для сбора подписчиков и дальнейшей бесплатной рассылки сообщений.

3 пакет.Реклама во Вконтакте на лидмагнит в рассылке Сенлер с последующей серией писем.

4 пакет.Реклама в интернет на чат-бот в Телеграм.

5 пакет.Бахнуть лидов через мультиквиз за 7 дней.