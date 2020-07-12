Специалист по настройке,ведению рекламных кампани.
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5 лет назад
Настройка и ведение рекламных кампаний:
Яндекс Директ,Google Ads,ВКонтакте,Фейсбук,Инстаграм.
Также маркетинговые связки лидогенерации через сайты и мультиквизы.
1 пакет. Гиперсегментация для рекламы на Яндекс Директ,Google Adwords,Вконтакте.
Это связка: Запрос - Ключевое слово в рекламе - Релевантный заголовок на сайте.
При каждом ключевом запросе сохраняется последовательность.
2 пакет.Реклама ФБ-Инстаграм + чат бот в Мессенджер ФБ.
Для сбора подписчиков и дальнейшей бесплатной рассылки сообщений.
3 пакет.Реклама во Вконтакте на лидмагнит в рассылке Сенлер с последующей серией писем.
4 пакет.Реклама в интернет на чат-бот в Телеграм.
5 пакет.Бахнуть лидов через мультиквиз за 7 дней.