Специалист по настройки интернет-рекламы в РСЯ

Меня зовут, Людмила Макайда, я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг и курсы по настройке рекламы в РСЯ(Рекламная Сеть

Яндекса), где усиленно изучила самые современные технологиирекламы,

и готова их внедрить для Вашей рекламной компании (полнаянастройка, ведение и улучшение Вашей РК).

Так же, я предлагаю провести перед запуском рекламы аудитсайта Вашей рекламной компании бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей

работе.

Как вам такое предложение?