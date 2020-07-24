Специалист по настройки интернет-рекламы в РСЯ
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5 лет назад
Меня зовут, Людмила Макайда, я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг и курсы по настройке рекламы в РСЯ(Рекламная Сеть
Яндекса), где усиленно изучила самые современные технологиирекламы,
и готова их внедрить для Вашей рекламной компании (полнаянастройка, ведение и улучшение Вашей РК).
Так же, я предлагаю провести перед запуском рекламы аудитсайта Вашей рекламной компании бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей
работе.
Как вам такое предложение?