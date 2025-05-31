Специалист по таргетинговой рекламе в соц. сетях: Facebook, Instagram
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📌 Обо мне
Я — специалист по таргетированной рекламе в социальных сетях. Моя задача — находить вашу целевую аудиторию, грамотно настраивать таргетинг и запускать эффективные рекламные кампании, которые приносят реальные результаты: лиды, продажи, скачивания, подписки и узнаваемость бренда.
Работаю с такими платформами, как Facebook Ads , Instagram Ads , VK Ads и TikTok Ads — от создания стратегии до анализа метрик и оптимизации.
🔧 Мои навыки
Настройка и ведение рекламных кампаний
Сегментация и таргетинг по интересам, поведению, демографии
А/B тестирование объявлений
Создание продающих креативов (тексты + визуал)
Работа в разных нишах: e-commerce, образование, IT, услуги, развлечения
💼 Опыт и достижения
За последние годы помог компаниям разных масштабов:
Снизить стоимость лида на 30–50%
Увеличить конверсию в покупку / регистрацию в 2–3 раза
Запустить успешные промо-кампании с охватом от 100 000 до 1 000 000+ пользователей
Построить системы автоматизации рекламы и ретаргетинга
🎯 Почему стоит работать со мной?
Учитываю особенности каждой площадки и поведение аудитории
Всегда слежу за трендами в рекламе и новых возможностях платформ