Специалист по таргетинговой рекламе в соц. сетях: Facebook, Instagram

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📌 Обо мне

Я — специалист по таргетированной рекламе в социальных сетях. Моя задача — находить вашу целевую аудиторию, грамотно настраивать таргетинг и запускать эффективные рекламные кампании, которые приносят реальные результаты: лиды, продажи, скачивания, подписки и узнаваемость бренда.

Работаю с такими платформами, как Facebook Ads , Instagram Ads , VK Ads и TikTok Ads — от создания стратегии до анализа метрик и оптимизации.

🔧 Мои навыки

Настройка и ведение рекламных кампаний

Сегментация и таргетинг по интересам, поведению, демографии

А/B тестирование объявлений

Создание продающих креативов (тексты + визуал)

Работа в разных нишах: e-commerce, образование, IT, услуги, развлечения

💼 Опыт и достижения

За последние годы помог компаниям разных масштабов:

Снизить стоимость лида на 30–50%

Увеличить конверсию в покупку / регистрацию в 2–3 раза

Запустить успешные промо-кампании с охватом от 100 000 до 1 000 000+ пользователей

Построить системы автоматизации рекламы и ретаргетинга

🎯 Почему стоит работать со мной?

Учитываю особенности каждой площадки и поведение аудитории

Всегда слежу за трендами в рекламе и новых возможностях платформ