Специалист Яндекс Директ и Google Реклама

Стаж работы в Яндекс Директ и Google Рекламе 1 год. Закончил курсы Unibrains. Примеры своих работ могу выслать в личные сообщения (личные данные, названия сайта не раскрываю). Цена работы зависит от объема, обычно от 6 000 р. Также могу рассказать кейсы, как лучше построить объявления, как собрать семантическое ядро, какие настройки рекламных кампаний установить. Бесплатно проведу аудит Ваших кампаний. Что я умею: собираю семантическое ядро, создаю объявления, провожу аналитику и т.д.