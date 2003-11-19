Спецтехника

Контекстная реклама
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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О компании

Белорусская компания, специализирующаяся в спецтехники. Основной ассортимент продукции: спецтехника, оригинальные запчасти и навесные оборудования

Цели проекта

  • Увеличить посещаемость сайта

  • Увеличить узнаваемость бренда

Решение

  1. Анализ конкурентов и сбор информации для запусков (комментарий: нужно было узнать основной канал трафика конкурентов так как общее число запросов было маленьким)

  2. Формирование семантического ядра (комментарий: ниша, по ключевым запросам, очень сильно переплетается с тематикой простой техники, например: ключевой запрос «ремонт двигателя» может подразумевать ремонт для любой техники, поэтому в целях эксперимента запусками ключевые слова в фразовом соответствии)

  3. Реализация стратегии продвижения (комментарий: реализация по узнаваемости бренда делалась, по средствам баннерной рекламной кампании, а горячие трафик искали по средствам поиска)

  4. Создание рекламного кабинета в Google Ads и заполнение необходимой информации

  5. Подключение инструментов Яндекс Метрика, Google Analytics для отслеживания поведения пользователей

  6. Создание рекламной кампании и отслеживание метрик