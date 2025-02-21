Цикл работы Директолога

Добавлена
2 месяца назад
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Процесс работы:

  • Аудит сайта клиента, а так же анализ конкурентов;

  • Рекомендации по улучшению сайта клиента, для повышения конверсий;

  • Разработка рекламной стратегии;

  • Сбор семантического ядра под разработанную стратегию;

  • Составление списка минус-слов;

  • Создание и группировка объявлений;

  • Подготовка текстово-графических объявлений для рекламных кампаний;

  • Настройка целей в счетчике Яндекс-Метрики для сбора статистики;

  • Работа с Яндекс-Метрикой;

  • Настройка рекламных кампаний - РСЯ, поиск, ретаргетинг, по интересам, гео-таргетинг, таргетинг по аудиториям;