Цикл работы Директолога

Процесс работы:
Аудит сайта клиента, а так же анализ конкурентов;
Рекомендации по улучшению сайта клиента, для повышения конверсий;
Разработка рекламной стратегии;
Сбор семантического ядра под разработанную стратегию;
Составление списка минус-слов;
Создание и группировка объявлений;
Подготовка текстово-графических объявлений для рекламных кампаний;
Настройка целей в счетчике Яндекс-Метрики для сбора статистики;
Работа с Яндекс-Метрикой;
Настройка рекламных кампаний - РСЯ, поиск, ретаргетинг, по интересам, гео-таргетинг, таргетинг по аудиториям;