Увеличение продаж в Яндекс Директ (Выкуп авто)

Настроил и занимался ведением, оптимизацией рекламных кампаний в Яндекс Директ для компании, занимающейся срочным выкупом авто.

За 5 месяцев привел в компанию на 60% больше целевых заявок, чем за предыдущий период. Общее количество заявок составило 774. Также за этот период было получено 350 целевых звонков. Снизил стоимость лида с 1150 руб. до 558 руб.