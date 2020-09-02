Опыт более 5ти лет в агентстве по настройке контекста в международной компании. Имею опыт ведения большого количества проектов - до 15 проектов одновременно. Есть опыт ведения проектов по разным тематикам:

- самые конкурентные такие как - "мебель на заказ", "бытовая техника", " мобильные телефоны", "курсы личностного роста" и другие,

- специфичные - "WebCam модели", "Стрипклубы"

- не популярные тематики - "Утилизация промышленных отходов", "Материал для упаковки мебели", "обучения рисования мандалы"

Работал по таким странам - Украина, Россия, Казахстан, OAЭ, Польша, Египет

Кейсы не предоставляю так как работал в компании и подписывал договор о неразглашении информации.