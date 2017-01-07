Все еще ориентируешься только по цене?

Я определил для себя сумму, которая устраивает меня для работы под ключ - 30 тыс. р. Удобно и клиенту, который не трясется над каждым действием (а вот давай на этот раздел магазина поиск сделаем за 5000, а вот давай за ремаркет чуть скинешь, вот ставки надо подрегулировать, сколько я должен?), и я делаю все что считаю необходимым - вижу, что здесь только поиск, делаю только поиск, вижу, что можно попробовать зайти в КМС - заходим в КМС, есть вариант добавить товарный фид - идем в Гугл.Покупки. И не торгуемся над каждым этапом.

Простой пример - клиентка, ради которой мне пришлось изрядно попотеть, но я ни разу не почувствовал недовольства. Заказала говносайт за немалые деньги, работать собиралась по дропшипу, контора, которая делала сайт, кинула ее с почти голым шаблоном на Битриксе, сделанным левой ногой. Основную работу оставила, т.к. рассчитывала всерьез погрузиться в бизнес. Под это все взяла кредит. Ок, недели полторы усердно тружусь над поисковыми кампаниями. Запускаем - пошел нехилый трафик. Заказов нет, все обрывается на этапе корзины. Через Вебвизор обнаруживаем, что когда заказчик заполняет все формы, и нажимает кнопку подтверждения заказа, процесс прерывается ошибкой. Что делать? Контора, которая делала сайт, продолжает молчанку, мой программист с Битриксом не работает. Черт с ним, у нее другая тематика, поэтому копируем ей мой магазин, заливаем товар, снимаем с паузы кампании. До НГ оставалось менее недели, успели продать в районе двадцати заказов. РСЯ тоже сделал, оттуда тоже шли лиды. Это я к тому, что если серьезно с человеком завязан, то и Директ для него сделать не является для меня неприемлемым.

В январе, ясное дело, штиль. Делаю выводы по первым результатам, докручиваю и оптимизирую все, что вижу возможным, работаем с прогером над скоростью сайта, вылизываем юзабилити, наняли исполнителя на оптимизацию карточек товаров. Но главный итог - женщина обрела уверенность в себе и своем бизнесе. А во время истории с неработающим сайтом уже собиралась все бросить, была крайне подавлена, была близка ко мнению, что свой бизнес это нереально трудно, и контекстная реклама не работает - не правда ли, знакомая ситуация?) И мне чертовски приятно, что не позволил человеку вернуться в липкие объятия работы на дядю.

Далее работаем по сдельной схеме с оплатой за каждый заказ. Опять же - все прозрачно, и никаких торгов по каждой мелочи.

30 т.р. все еще кажутся вам большими деньгами за хорошую работу?