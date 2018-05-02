Я.Д. и Google AdWords - РК по услугам типографии

Участие в создании рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords по сайтам http://belyilotos.ru/ и http://белыйлотос.бел/ (аналоги по Москве и Белоруссии) - типография "Белый Лотос".

1. Создание контекстной и контекстно-медийной рекламы отдельно по Белоруссии (+отдельной кампанией Минск) и по Москве.

2. Создание большого СЯ по тематике сайта, которое в дальнейшем редактировалось каждый месяц.

3. Разделение групп кампании по ярлыкам в соответствии с направлениями (печать листовок, печать афиш, создание пос-материалов, дизайн и т.д.)

4. Ведение кампаний - по указаниям клиента - постоянные правки, включение, отключение групп, целых направлений, редактирование объявлений и настроек и т.д.

В Google Adwords видны хорошие показатели СТR - до 18% в кампаниях на поиске.