Я являюсь специалистом в интернет-рекламе РСЯ

Я успешно прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”, усиленно изучила самые современные технологии рекламы и готова внедрить их для Вас бесплатно.

Это значит, что я предлагаю Вам настроить рекламу в интернете совершенно бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.