Еcть сaйт, нo не приносит клиентов?

Смoгу наcтроить peкламу, блaгодаря кoтopoй вы oкажетеcь нa пepвых cтрoчках Яндексa

После работы со мной у клиентов увеличивается:

- Посещаемость сайта;

- Количество обращений от пользователей, которые заинтересованы в услуге/товаре;

- Количество сделок от клиентов из интернета.

Перед настройкой:

- Анализирую как рекламируются конкуренты.

- Вашу тематику и на что обращает внимание ваш клиент, когда принимает решение о покупке.

- Ваш сайт.

Сама настройка:

- Собираю ключевые слова по которым будете рекламироваться.

- Пишу объявления с конкретикой о вашем предложении - это самое важное для пользователя.

- Настраиваю кабинет

- Передаю вам, заливаем бюджет на кабинет

- Запускаем!

Через 3-4 дня получаете первых потенциальных клиентов.

ВАЖНО: Не беру направления, где не будет отдачи от рекламы. Да, есть направления, в которых контекстная реклама не даст заявок. В этом случае подробно расскажу причины и возможные варианты решения вопроса.