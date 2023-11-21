Яндекс директ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Еcть сaйт, нo не приносит клиентов?
Смoгу наcтроить peкламу, блaгодаря кoтopoй вы oкажетеcь нa пepвых cтрoчках Яндексa
После работы со мной у клиентов увеличивается:
- Посещаемость сайта;
- Количество обращений от пользователей, которые заинтересованы в услуге/товаре;
- Количество сделок от клиентов из интернета.
Перед настройкой:
- Анализирую как рекламируются конкуренты.
- Вашу тематику и на что обращает внимание ваш клиент, когда принимает решение о покупке.
- Ваш сайт.
Сама настройка:
- Собираю ключевые слова по которым будете рекламироваться.
- Пишу объявления с конкретикой о вашем предложении - это самое важное для пользователя.
- Настраиваю кабинет
- Передаю вам, заливаем бюджет на кабинет
- Запускаем!
Через 3-4 дня получаете первых потенциальных клиентов.
ВАЖНО: Не беру направления, где не будет отдачи от рекламы. Да, есть направления, в которых контекстная реклама не даст заявок. В этом случае подробно расскажу причины и возможные варианты решения вопроса.