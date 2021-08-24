Яндекс Директ. Магазин по продаже песка и щебня.

Объект рекламирования – магазин по продаже песка и щебня (песчаный карьер). Регион: г. Рязань и область.

Подготовлены 2 рекламных кампании:

1.) Поиск. Собраны все ключевые запросы, связанные с тематикой. Подготовлена кампания по конверсионным запросам. Т.к. рекламный бюджет был небольшой.

Подготовлены релевантные объявления.

2.) РСЯ. Подготовлены продающие креативы и созданы несколько вариантов объявлений. Кампания так же создана с использованием только конверсионных запросов.

У владельца бизнеса отсутствовал сайт. Поэтому потенциальные клиенты переходили на аккаунт Яндекс Карт, где были указаны все основные данные фирмы.

В результате за 29 дней было получено 36 конверсий. (позвонили по телефону). Потрачено на рекламу – 8883 рубля.