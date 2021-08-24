Яндекс Директ. Продажа профилированного листа.
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2 года назад
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Объект рекламирования – магазин по продаже профлиста. Регион: г. Бийск.
Подготовлены 2 рекламных кампании:
1.) Поиск. Собраны все ключевые запросы, связанные с тематикой. Запросы разделены на две кампании по конверсионным и общим запросам.
Подготовлены релевантные объявления.
2.) РСЯ. Подготовлены продающие креативы и созданы несколько вариантов объявлений. Кампании так же разделены на две по конверсионным и общим запросам.
У владельца бизнеса отсутствовал сайт. Поэтому потенциальные клиенты переходили на аккаунт Яндекс Карт, где были указаны все основные данные фирмы.
В результате за 36 дней было получено 43 конверсии. Потрачено на рекламу – 9848 рубля.
Заключен договор о долговременном сотрудничестве.