Яндекс Директ. Продажа угля.

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Объект рекламирования – продажа угля. Регион: г. Бийск, Алтайский край.
Подготовлены 2 рекламных кампании:
1.) Поиск. Собраны все ключевые запросы, связанные с тематикой. Подготовлена кампания по конверсионным запросам. Т.к. рекламный бюджет был небольшой.
Подготовлены релевантные объявления.
2.) РСЯ. Подготовлены продающие креативы и созданы несколько вариантов объявлений. Кампания так же создана с использованием только конверсионных запросов.
В результате за 57 дней было получено 33 заявки. Потрачено на рекламу – 10841 рубль.
При этом за одни сутки в среднем тратилось не более 200 рублей.