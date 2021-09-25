Яндекс Директ. Продажа угля.

Объект рекламирования – продажа угля. Регион: г. Бийск, Алтайский край.

Подготовлены 2 рекламных кампании:

1.) Поиск. Собраны все ключевые запросы, связанные с тематикой. Подготовлена кампания по конверсионным запросам. Т.к. рекламный бюджет был небольшой.

Подготовлены релевантные объявления.

2.) РСЯ. Подготовлены продающие креативы и созданы несколько вариантов объявлений. Кампания так же создана с использованием только конверсионных запросов.

В результате за 57 дней было получено 33 заявки. Потрачено на рекламу – 10841 рубль.

При этом за одни сутки в среднем тратилось не более 200 рублей.