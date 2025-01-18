Заполнение 2гис

Создание и настройка рекламы в 2ГИС:

Опыт работы с платформой 2ГИС, включая создание и оптимизацию рекламных кампаний для повышения видимости бизнеса. Успешно разработал стратегию размещения рекламы, которая способствовала увеличению числа обращений и привлечению новых клиентов.

• Анализ целевой аудитории: Проведение исследований для определения потребностей и интересов целевой аудитории, что позволило создать эффективные рекламные объявления.

• Создание контента: Разработка привлекательного рекламного контента, включая текстовые описания и визуальные элементы, которые привлекают внимание пользователей.

• Настройка таргетинга: Оптимизация настроек таргетинга для достижения максимальной эффективности рекламных кампаний и минимизации затрат.

• Мониторинг и анализ результатов: Регулярный анализ статистики и показателей эффективности рекламы, что позволило вносить коррективы и улучшать результаты кампаний.

Данный опыт позволил мне не только увеличить видимость бизнеса в 2ГИС, но и значительно повысить уровень взаимодействия с потенциальными клиентами.

На данный момент у меня есть два кейса.

Первый кейс

- Полное оформление и запуск 2гис.

10.000 рублей

Второй кейс

- Полное оформление и запуск 2гис + дальнейшие видение вашей компании

10.000 рублей + 5000/месяц