Запуск контекстной рекламы для стоматологии

Запуск и оптимизация контекстной рекламы проходила в несколько этапов:

Установка Google Analytics на сайт и настройка целей для сайта.

Настройка и запуск контекстной рекламы.

Оптимизация запущенной рекламы

Для того, чтобы отслеживать эффективность рекламы на сайт был поставлен Google Analytics и настроены цели:

Оформление заявки

Нажатие на номер телефона

Было решено создать 5 поисковых рекламных кампаний:

Стоматология

Хирургия

Ортопедия

Ортодонтия

Эстетическая стоматология

Под каждую кампанию подобрали ключевые слова и создали объявления. Ремаркетинг не был запущен в связи с ограничением Google по тематике “Здоровье”.

Список действий по оптимизации рекламы за счет которых увеличилась конверсия и уменьшилась цена за конверсию:

Постоянный мониторинг ставок для ключевых слов (чтобы они не были ниже 1 страницы).

Еженедельное отслеживание и добавление минус-слов.

Остановка показа кампаний, которые приносили мало конверсий по дорогой стоимости. Перераспределение бюджета.

Для кампаний с большим количеством конверсий была смена стратегии назначения ставок на “Целевую цену за конверсию”.

Добавлены брендовые ключевые запросы и осуществляется поддержка ставок для первых позиций.

Добавлены ключевые слова по конкурентам.

Выяснено, что больше всего конверсий совершают пользователи в радиусе до 7 км, поэтому перераспределены показы объявлений в этом радиусе.

Выяснено, что больше всего конверсий совершают пользователи с мобильной версии, а с компьютерной конверсий мало и они дорогие. Перераспределены показы объявлений на пользователей мобильных устройств.

Результаты оптимизации рекламы - прикреплен к документу

Коэффициент конверсии (соотношение количества конверсий к кликам) был увеличен с 1,5% до 3,8%.

график по стоимостью конверсий прикреплен к документу

Стоимость 1 конверсии была уменьшена с 240 грн до 97 грн.