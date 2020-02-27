Запуск контекстной рекламы для стоматологии

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Запуск и оптимизация контекстной рекламы проходила в несколько этапов:
- Установка Google Analytics на сайт и настройка целей для сайта.
- Настройка и запуск контекстной рекламы.
- Оптимизация запущенной рекламы
Для того, чтобы отслеживать эффективность рекламы на сайт был поставлен Google Analytics и настроены цели:
- Оформление заявки
- Нажатие на номер телефона
Было решено создать 5 поисковых рекламных кампаний:
- Стоматология
- Хирургия
- Ортопедия
- Ортодонтия
- Эстетическая стоматология
Список действий по оптимизации рекламы за счет которых увеличилась конверсия и уменьшилась цена за конверсию:
- Постоянный мониторинг ставок для ключевых слов (чтобы они не были ниже 1 страницы).
- Еженедельное отслеживание и добавление минус-слов.
- Остановка показа кампаний, которые приносили мало конверсий по дорогой стоимости. Перераспределение бюджета.
- Для кампаний с большим количеством конверсий была смена стратегии назначения ставок на “Целевую цену за конверсию”.
- Добавлены брендовые ключевые запросы и осуществляется поддержка ставок для первых позиций.
- Добавлены ключевые слова по конкурентам.
- Выяснено, что больше всего конверсий совершают пользователи в радиусе до 7 км, поэтому перераспределены показы объявлений в этом радиусе.
- Выяснено, что больше всего конверсий совершают пользователи с мобильной версии, а с компьютерной конверсий мало и они дорогие. Перераспределены показы объявлений на пользователей мобильных устройств.
Коэффициент конверсии (соотношение количества конверсий к кликам) был увеличен с 1,5% до 3,8%.
график по стоимостью конверсий прикреплен к документу
Стоимость 1 конверсии была уменьшена с 240 грн до 97 грн.