Запуск контекстной рекламы для стоматологии

Добавлена
4 года назад
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Запуск и оптимизация контекстной рекламы проходила в несколько этапов:

  • Установка Google Analytics на сайт и настройка целей для сайта.
  • Настройка и запуск контекстной рекламы.
  • Оптимизация запущенной рекламы
Установка Google Analytics на сайт и настройка целей для сайта

  Для того, чтобы отслеживать эффективность рекламы на сайт был поставлен Google Analytics и настроены цели: 

  • Оформление заявки
  • Нажатие на номер телефона
Настройка и запуск контекстной рекламы

  Было решено создать 5 поисковых рекламных кампаний:

  • Стоматология
  • Хирургия
  • Ортопедия
  • Ортодонтия
  • Эстетическая стоматология
Под каждую кампанию подобрали ключевые слова и создали объявления. Ремаркетинг не был запущен в связи с ограничением Google по тематике “Здоровье”.  Оптимизация запущенной рекламы

  Список действий по оптимизации рекламы за счет которых увеличилась конверсия и уменьшилась цена за конверсию:

  • Постоянный мониторинг ставок для ключевых слов (чтобы они не были ниже 1 страницы).
  • Еженедельное отслеживание и добавление минус-слов.
  • Остановка показа кампаний, которые приносили мало конверсий по дорогой стоимости. Перераспределение бюджета.
  • Для кампаний с большим количеством конверсий была смена стратегии назначения ставок на “Целевую цену за конверсию”.
  • Добавлены брендовые ключевые запросы и осуществляется поддержка ставок для первых позиций.
  • Добавлены ключевые слова по конкурентам.
  • Выяснено, что больше всего конверсий совершают пользователи в радиусе до 7 км, поэтому перераспределены показы объявлений в этом радиусе.
  • Выяснено, что больше всего конверсий совершают пользователи с мобильной версии, а с компьютерной конверсий мало и они дорогие. Перераспределены показы объявлений на пользователей мобильных устройств.
Результаты оптимизации рекламы - прикреплен к документу

Коэффициент конверсии (соотношение количества конверсий к кликам) был увеличен с 1,5% до 3,8%.

график по стоимостью конверсий прикреплен к документу

Стоимость 1 конверсии была уменьшена с 240 грн до 97 грн. 