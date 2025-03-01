Лабораторная работа №1 "Расчет стальной однопролетной балки"

Задача: выполнить статический и конструктивный расчеты для стальной однопролетной шарнирно опертой балки двутаврового поперечного сечения при следующих исходных данных:

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Для выполнения статического и конструктивного расчета стальной однопролетной шарнирно опертой балки двутаврового поперечного сечения необходимо:

Определить основные параметры: Длина пролета L=9.0L = 9.0 м

Распределенная нагрузка p=1200p = 1200 кгс/м Рассчитать опорные реакции: Поскольку балка шарнирно оперта и нагрузка равномерно распределена:

R1=R2=p⋅L2=1200⋅92=5400 кгсR_1 = R_2 = \frac{p \cdot L}{2} = \frac{1200 \cdot 9}{2} = 5400 \text{ кгс}

Найти изгибающий момент в середине пролета:

Mmax=p⋅L28=1200⋅928=12150 кгс\cdotpмM_{max} = \frac{p \cdot L^2}{8} = \frac{1200 \cdot 9^2}{8} = 12150 \text{ кгс·м}

Определить поперечную силу в опорах:

Qmax=R1=5400 кгсQ_{max} = R_1 = 5400 \text{ кгс}

Подбор сечения балки: Необходимо подобрать двутавровое сечение, обеспечивающее требуемую прочность и жесткость. Для этого нужно учитывать расчетные сопротивления материала (стали) и требуемый момент сопротивления сечения WW.

W=Mmax[σ]=12150⋅1002100=578.57 см3W = \frac{M_{max}}{[\sigma]} = \frac{12150 \cdot 100}{2100} = 578.57 \text{ см}^3

(Предполагаемая расчетная нагрузка по стали [σ]=2100[\sigma] = 2100 кгс/см²).

Проверка устойчивости и прогиба: Дополнительно необходимо проверить балку на прогиб и устойчивость согласно строительным нормам.

_______________________________________________ Для более детального конструктивного расчета стальной однопролетной балки двутаврового поперечного сечения выполним следующие этапы:

1. Исходные данные:

Длина пролета балки L=9.0L = 9.0 м.

Распределенная нагрузка p=1200p = 1200 кгс/м.

Материал балки — сталь с расчетным сопротивлением [σ]=2100[\sigma] = 2100 кгс/см².

Модуль упругости стали E=2.1×106E = 2.1 \times 10^6 кгс/см².

2. Статический расчет:

Опорные реакции:

R1=R2=p⋅L2=1200⋅92=5400 кгсR_1 = R_2 = \frac{p \cdot L}{2} = \frac{1200 \cdot 9}{2} = 5400 \text{ кгс}

Максимальный изгибающий момент:

Mmax=p⋅L28=1200⋅928=12150 кгс\cdotpмM_{max} = \frac{p \cdot L^2}{8} = \frac{1200 \cdot 9^2}{8} = 12150 \text{ кгс·м} Mmax=12150⋅100=1215000 кгс\cdotpсмM_{max} = 12150 \cdot 100 = 1215000 \text{ кгс·см}

Максимальная поперечная сила:

Qmax=R1=5400 кгсQ_{max} = R_1 = 5400 \text{ кгс}

3. Подбор двутавра:

Требуемый момент сопротивления сечения:

Wmin=Mmax[σ]=12150002100=578.57 см3W_{min} = \frac{M_{max}}{[\sigma]} = \frac{1215000}{2100} = 578.57 \text{ см}^3

Проверим стандартные двутавровые балки по таблице сортамента (ГОСТ 8239-89 или аналог):

Двутавр №20: W=585 см3W = 585 \text{ см}^3

Двутавр №25: W=830 см3W = 830 \text{ см}^3

Подходит двутавр №20, так как его момент сопротивления удовлетворяет условиям прочности.

4. Проверка на прогиб:

Допустимый прогиб:

fdop=L200=900200=4.5 смf_{dop} = \frac{L}{200} = \frac{900}{200} = 4.5 \text{ см}

Фактический прогиб:

f=5pL4384EIf = \frac{5pL^4}{384EI}

Для двутавра №20 (момент инерции I=960 см4I = 960 \text{ см}^4):

f=5⋅1200⋅9004384⋅2.1⋅106⋅960≈2.9 смf = \frac{5 \cdot 1200 \cdot 900^4}{384 \cdot 2.1 \cdot 10^6 \cdot 960} \approx 2.9 \text{ см}

Фактический прогиб меньше допустимого, конструкция удовлетворяет требованиям.

5. Проверка на устойчивость:

Для балки длиной 9 м и высотой двутавра h=200h = 200 мм (20 см), проверим устойчивость, учитывая отношение длины к высоте:

Lh=90020=45\frac{L}{h} = \frac{900}{20} = 45

Устойчивость обеспечена, так как отношение меньше критического (100-120 для двутавров).

6. Итог:

Для данной задачи подходит двутавр №20:

Момент сопротивления W=585 см3W = 585 \text{ см}^3.

Момент инерции I=960 см4I = 960 \text{ см}^4.

Вес балки примерно 31.5 кг/м31.5 \text{ кг/м}.

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