Структура и свойства информации

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Информационные технологии оказывают огромное влияние на все области человеческой деятельности,
связанные с накоплением и обработкой информации. За относительно небольшое
время существования информационно коммуникационных технологий накоплен огромный
объем разнообразных данных, представленных исключительно в электронной форме.
Возникают задачи обеспечения доступа (в том числе и удаленного) пользователей к
разнородным типам и форматов данных, обработки и интерпретации результатов
наблюдений за свойствами веществ и фазовых превращений. Интеграция
информационных ресурсов в единую информационную среду и организация доступа к
вычислительным ресурсам – это одни из важнейших направлений развития
современных информационных технологий. Решение проблем создания и интеграции
информационных ресурсов и продуктов становится необходимым условием развития
многих стран, в том числе и России.