Структура и свойства информации

Информационные технологии оказывают огромное влияние на все области человеческой деятельности,

связанные с накоплением и обработкой информации. За относительно небольшое

время существования информационно коммуникационных технологий накоплен огромный

объем разнообразных данных, представленных исключительно в электронной форме.

Возникают задачи обеспечения доступа (в том числе и удаленного) пользователей к

разнородным типам и форматов данных, обработки и интерпретации результатов

наблюдений за свойствами веществ и фазовых превращений. Интеграция

информационных ресурсов в единую информационную среду и организация доступа к

вычислительным ресурсам – это одни из важнейших направлений развития

современных информационных технологий. Решение проблем создания и интеграции

информационных ресурсов и продуктов становится необходимым условием развития

многих стран, в том числе и России.