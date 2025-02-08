Виконую контрольні роботи, завдання та тести з будь якого предмету.
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
📚 Виконую домашні завдання, контрольні, тести та презентації! 🎓
🔹 Допоможу з виконанням:
✅ Домашніх завдань
✅ Контрольних робіт
✅ Тестів
✅ Рефератів
✅ Презентацій (PowerPoint, Google Slides)
✅ Есе та творчих робіт
🔹 Предмети, з якими працюю:
📖 Українська мова та література
🔢 Математика (алгебра, геометрія)
🌍 Історія України та всесвітня історія
🧬 Біологія
⚛️ Фізика
🧪 Хімія
💻 Інформатика
🌏 Географія
🏛️ Правознавство
📊 Економіка
💡 Філософія
🕒 Гарантую швидке та якісне виконання!
📩 Пишіть у Дірект/Повідомлення, щоб отримати допомогу!