«Чёрная Акула» - гордость военной авиаци

Появление одноместного боевого вертолёта Ка-50 стало новым прорывом на военно-авиационном поприще. Благодаря одноимённому фильму, в народе он получил прозвище «Чёрная Акула». Она способна незаметно выйти на рубеж, стремительно атаковать и так же быстро вновь уходить в укрытие. Пилот имеет прекрасный обзор даже рассредоточенной группы машин. Дальность действия ПТУР – 10 км.