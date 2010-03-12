"Овуляция: как она происходит"

Но долгожданная встреча со сперматозоидом мужчины, должна случится в точное время, в ином случае яйцеклетка может не успеть подготовиться и убрать половину хромосом. Очень важно, не упустить этот период “максимальной боеготовности” к оплодотворению. Именно поэтому многие женщины не могут забеременеть, хотя отклонений в состоянии здоровья не наблюдается.

После овуляции, во второй части менструального цикла, слизистая матки готовится к принятию зародыша. В том случае, если оплодотворение не произошло, слой эндометрия выбрасывается наружу, наступает менструация. Но тем временем в яичнике начинает расти новая “надежда”.