«Взгляд ангела», или вся правда о CCFL- технологии

Автомобиль – это уже давно не роскошь, а средство передвижения. Причем каждый владелец своего «четырехколесного друга» старается приложить максимум усилий для того, чтобы его «любимец» выглядел как можно привлекательнее! Порой одного взгляда на авто достаточно для того, чтобы многое рассказать о его хозяине: начиная с уровня материального достатка и заканчивая личностными характеристиками человека. Говорят, глаза – зеркало души. Что ж, тогда о «душе» автомобиля поведают нам фары. Вот с этого момента поподробнее…