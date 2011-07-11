«За» и «Против» покупки зарубежного жилья.

«Покупка зарубежного жилья, как для получения прибыли, так и для путешествия/отдыха» Большая часть риелторов называют главное преимущество покупки зарубежной недвижимости - высокую прибыль, которую можно получить при правильном инвестировании и капиталовложении в недвижимость. Отечественный рынок недвижимости перестал расти, а за последние годы вообще началось замораживание объектов и ощущается снижения цен. В данной ситуации вложения в отечественную недвижимость становится нецелесообразным для нас. Но, если присмотреться к зарубежному рынку, то видно, что недвижимость некоторых Европейских стран начинает дешеветь также. Так что, при выборе страны и недвижимости для покупки, нужно внимательно и с осторожностью подходить к этому. Лучшим приобретением недвижимости являются виллы и апартаменты развивающихся стран. Для примера, квадратный метр в Египте (г. Шарм-Эль-Шейх) вырос за прошлый год на 60 процентов. Можно еще прибавить к 60% 8-10 процентов, которые можно получить при сдаче купленной недвижимости в аренду, то получится неплохой показатель доходности. Не каждый вид бизнеса может принести такой доход! Целью покупки недвижимости за рубежом может быть не только прибыль, но и возможность проживания в стране, которая приглянулась. Можно будет приезжать просто на отдых. Для этого важным будет место и качество приобретенного жилья, а не только тенденция рынка недвижимости. Основными покупателями зарубежной недвижимости в курортных зонах являются люди 35-50 лет, которые добились высокого положения в обществе. Они покупают жилье с заранее продуманной целью провести свою старость в красивом уголке планеты, где будет спокойно и уютно. И купленный для этого дом будет предназначен для проживания в нем, а не для получения прибыли от него.