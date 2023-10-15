10 корисних порад для підготовки до IELTS: як уникнути помилок

Я - досвідчений викладач англійської мови, чиї студенти постійно набирають 6.5 і вище балів на екзамені IELTS. Тому викладені у статті поради базуються на власному досвіді. Стаття дуже корисна старшокласникам і студентам, які готуються до вступу у закордонні вузи та складання необхідного для цього екзамену IELTS. Вона розповідає, як уникнути помилок припідготовці і здачі тесту, а також пропонує практичні поради для підготовки.