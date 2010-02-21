106 миллионов рублей было выделено на реализацию п

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14 лет назад
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На прошедшем 16 февраля 2010 года заседании высшего административного комитета администрации города Иркутска стало известно, что в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья были расселены 11 домов.

106 миллионов рублей было выделено на реализацию п.doc
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