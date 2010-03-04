15 минут в день для великолепной фигуры

Что же такое "Бодифлекс"? Прежде всего – это дыхательная гимнастика, которую разработала американка Грир Чайлдерс. Эти упражнения способствуют обогащению крови кислородом. Гимнастика "Бодифлекс" также укрепляет мышцы живота, благодаря нему массируются внутренние органы, а это, в свою очередь помогает избавиться от проблем с кишечником и запорами.