275 лет со дня смерти Антонии Страдивари

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Никто не знает, когда родился Антонио Страдивари.
Неизвестно, кто были его родители и как прошло детство самого выдающегося в мире скрипичного мастера.
Предполагают лишь, что Страдивари родился между 1644 и 148 годами.
Но историки точно знают, что умер Страдивари 18 декабря 1737 года.
http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=13&table=interesno