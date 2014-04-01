275 лет со дня смерти Антонии Страдивари

Никто не знает, когда родился Антонио Страдивари.

Неизвестно, кто были его родители и как прошло детство самого выдающегося в мире скрипичного мастера.

Предполагают лишь, что Страдивари родился между 1644 и 148 годами.

Но историки точно знают, что умер Страдивари 18 декабря 1737 года.

http://mapexpert.com.ua/index_ru.php?id=13&table=interesno