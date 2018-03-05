3 причины обратиться в МФО В чем банки им уступают

5 лет назад мало кто знал о существовании микрофинансовых организаций (МФО). Все пользовались продуктами обычных банков. Сегодня МФО - достойный конкурент крупным банковским учреждениям. С каждым днем все больше людей обращаются в структуры этого сегмента. Почему клиентов не устраивает кредитование в банке? Почему они видят выгоду в приобретении краткосрочного займа? Подробно отвечаем на эти, и не только, вопросы.Трудный выбор - банк или МФО?

Упрощенная схема выдачи займов. Отсутствие кипы документов (только паспорт). Не нужен поручитель (редко кто соглашается принимать долговые обязательства, верно?). Одобрение даже с плохой КИ (кто не без греха, пропустил срок платежа - минус в “карму”).

Мгновенное одобрение и выдача. Деньги выдают в день обращения сразу после заполнения данных о заемщике. Всего 15-20 минут - деньги у вас кармане.

Возможность договориться о рассрочке, отложенном платеже при возникновении “форс-мажора”. МФО чаще идут на уступки, нежели банки, где день просрочки грозит большими неприятностями.

Для начала определимся, какой банковский продукт необходим. Если это потребительский кредит свыше 50000 рублей, то здесь все очевидно - идем банк, оформляем долгосрочный кредит. Та же схема с кредитными картами, ссудой, ипотекой и автокредитом.За небольшой суммой денег можно обратиться в МФО. Нужно занять денег до зарплаты, купить что-то из бытовой техники, срочно приобрести турпутевки по акции? Выручит краткосрочный займ на срок от 2 недель до 6 месяцев. МФО - надежный помощник в безвыходной ситуации.Теперь обо всем по порядку и подробно. Итак, поехали…Легкое и быстрое получениеКомфортное легкое получение денег - самый весомый аргумент в пользу МФО. Они выбрали правильную стратегию привлечения клиентов.Получить кредит в банке можно. Для этого нужно собрать кучу справок, иметь официальную работу, стабильную среднестатистическую зарплату, постоянное место жительства. Службы безопасности исследуют данные клиента вдоль и поперек, но и это не будет гарантом, что ему выдадут кредит. Особенно, если клиент проявил безответственность - не произвел оплату в срок. Пусть даже просрочил платеж один раз на один день. У банка возникнут сомнения в его кредитоспособности, появится повод для отказа.МФО к потенциальным клиентам строгих требований не предъявляет. Для получения займа нужен только паспорт, а КИ не играет большой роли в одобрении. Свои убытки в случае отказа клиента вернуть займ они возмещают за счет высокого процента по нему.Здесь не требуются поручители, значит, не придется втягивать посторонних . МФО доверяют своим клиентам.Деньги в кармане моментальноОчень удобно - пришел, увидел, победил. Нет, не так. Пришел, оформил, получил. Процедура получения кредита в обычном банке - процесс сложный и долгий. Сначала предоставляешь документы, тащишь сопротивляющегося поручителя, трясешься в ожидании, от страха, что откажут. На рассмотрение, одобрение заявки в среднем уходит неделя, а деньги нужны сегодня.В МФО они выдаются после заполнения сотрудником данных о клиенте. Ввод информации занимает 15-20 минут. Некоторые организации “прогоняют” ее через базу КИ, но большой роли история клиента в получении займа не играет. Уровень одобрения не ниже 87%.Не выплатили зарплату? МФО подождетСтабильность - дама капризная, подводит в самый ненужный момент, а на носу очередной платеж по кредиту. Задержка зарплаты, неожиданное увольнение/сокращение, болезнь и прочие не зависящие от клиента обстоятельства. Банки категоричны: подписал договор - оплати в срок. Со следующего после даты платежа дня начисляются пени, штрафы и прочее. Страдает КИ.МФО более лояльны к проблемам клиента и готовы идти на уступки. “Деньги будут только завтра/послезавтра/на следующей неделе? Приходите в офис, поможем решить проблему. Нет возможности погасить всю сумму сразу? Хорошо, мы согласны на процент по займу, остальную сумму вернете позже, как появится возможность (оговорочка - на нее будут начисляться проценты).” Достаточно заключить новый договор и совесть клиента чиста, а душа спокойна.

Что еще нужно знать о МФО?

Получить займ можно в офисе одной из МФО и дома. Сегодня организации предоставляют услуги в режиме онлайн. Вбиваете в поисковую строку “получить займ онлайн”. Из множества предложенных вариантов выбираете наиболее выгодный. Вводите информацию, дожидаетесь одобрения, получаете деньги мгновенно на карту любого банка, расчетный счет, электронный кошелек. Просто, быстро, доступно.Существует такой продукт - виртуальная карта. Выдается на условиях обычного займа, но его нельзя вывести на карту или кошелек. Основная направленность - оплата покупок в интернет-магазинах.С 2016 года реализуется идея “микрофинансовых супермаркетов”, предлагающих широкий спектр услуг. Сюда относятся продажа сим-карт, турпутевок, страховки, сотрудничество с ломбардами, негосударственными пенсионными фондами. Пока эта концепция не нашла широкого отклика. На эффективную проработку идеи нужно еще 2-3 года. Сегодня она трансформируется в поисках своей "ниши” и ЦА.Популярность МФО велика, что увеличивает шанс мошенников нажиться на сложной ситуации человека. Проявляйте бдительность. Прежде чем обратиться за деньгами, проштудируйте информацию на сайте. У зарегистрированных в реестре МФО обязательно есть сайт, содержащий подробную информацию об учреждении, условия предоставления займа, контакты. Почитайте отзывы, расспросите знакомых, коллег, какой МФО доверяют они. Если ваши данные попадут к мошенникам, будьте готовы к парочке-тройке кредитов, оформленных на ваше имя.

Статья несет ознакомительный характер. Не подталкивает к обращению в МФО.