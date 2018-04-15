Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Маска АнонимусаSTL-модель«Маска Анонимуса» - это не только наиболее узнаваемый интернет-мем, но и яркий
символ борьбы с истеблишментом, действующим строем, коррупцией и реформами на
Западе. Жаждитеперемен в обществе или просто желаете сохранить инкогнито в интернет
пространстве? Легко! Достаточно просто скачать модель «Маска Анонимуса» для
3D-принтера и стать частью мощной субкультуры хакеров нового поколения.https://prnt.sc/hyhgtmДевочка на шареИзящнаяфигура “Девочка на шаре” - это признанный символ свободы и знаний, непривычно
демонстрирующий легкость, независимость и образованность на примере хрупкой
маленькой девочки.
Модель статуэтки “Девочка на шаре” предназначена для печатания на 3D принтере
любого поколения.
Выполнить забавную модель “девочка на шаре” можно из разных видов пластика и в
любом понравившемся цвете, благодаря удобному формату STL.http://prntscr.com/hylij5Глок 17Ажурная3D-модель декоративного пистолета «Глок 17» идентична настоящему оружию.
Некогда австрийская фирма в свое время выпустила более 30 моделей полимерных
пистолетов, в которые входила также знаменитая модель.
Полый внутри муляж позволит значительно сэкономить и уменьшить расход
выбранного материала. Необычную STL модель пистолета «Глок 17» по достоинству
оценят коллекционеры различного вооружения со всего мира. Для изготовления
может быть использован металл, акрил или сверхпрочный АBC-пластик.
СивиллаЗнаменитая пророчица самого Аполлона. Мифическая предсказательница помогла
великолепному Энею, указав ему место для воздвижения целого города на просторах
Италии. Именно она запечатлена на потолке известной Сикстинской капеллы в
Ватикане. Так и осталась наблюдать с высоты птичьего полета за всем
происходящим. Прекрасное божество символизирует красоту и знания.
Куманская "Сивилла" для печати на 3D принтере станет оригинальным
проектированием великолепной Богини. STL формат фигуры "Сивилла"
поможет изготовить статуэтку с точностью до мелочей.
https://prnt.sc/hyrf64Зажим для солнцезащитных очков в автомобильНаверномногие сталкивались с неприятной ситуацией, когда в машине за рулем невозможно
ничего найти. Для этого необходимо перестраиваться в другой ряд, останавливать
автомобиль и заниматься поисками аксессуара. Модель, сохраненная в трехмерном
формате STL, зажим для солнцезащитных очков в автомобиль смог решить наболевшую
проблему. Теперь, при помощи удобного зажима, любимые очки смогут быть всегда
под рукой.
Необходимо всего лишь скачать бесплатно 3D модель для печати и передать ее в
работу трехмерному принтеру. Безопасней изготовить удобный зажим из материалов,
которые являются термостойкими.
https://prnt.sc/ikv00oОрганайзер "Сота"Удобнаяподставка больших размеров поможет вместить в себя все необходимые письменные
принадлежности. Современный трехмерный STL формат, органайзер "Сота"
сможет воссоздать с особой точностью. Большое количество ячеек способно
отсортировать ручки, цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры и так
далее.
3D модель органайзера "Сота"для печати идеально подходит для учеников
и студентов, а также послужит уместным аксессуаром офисным работникам. Для
изготовления рекомендуется подбирать тот материал, который сможет легко мыться
с различными чистящими средствами.