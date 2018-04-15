Маска АнонимусаSTL-модель«Маска Анонимуса» - это не только наиболее узнаваемый интернет-мем, но и яркий

символ борьбы с истеблишментом, действующим строем, коррупцией и реформами на

Западе. Жаждитеперемен в обществе или просто желаете сохранить инкогнито в интернет

пространстве? Легко! Достаточно просто скачать модель «Маска Анонимуса» для

3D-принтера и стать частью мощной субкультуры хакеров нового поколения. https://prnt.sc/hyhgtm Девочка на шареИзящнаяфигура “Девочка на шаре” - это признанный символ свободы и знаний, непривычно

демонстрирующий легкость, независимость и образованность на примере хрупкой

маленькой девочки.

Модель статуэтки “Девочка на шаре” предназначена для печатания на 3D принтере

любого поколения.

Выполнить забавную модель “девочка на шаре” можно из разных видов пластика и в

любом понравившемся цвете, благодаря удобному формату STL. http://prntscr.com/hylij5 Глок 17Ажурная3D-модель декоративного пистолета «Глок 17» идентична настоящему оружию.

Некогда австрийская фирма в свое время выпустила более 30 моделей полимерных

пистолетов, в которые входила также знаменитая модель.

Полый внутри муляж позволит значительно сэкономить и уменьшить расход

выбранного материала. Необычную STL модель пистолета «Глок 17» по достоинству

оценят коллекционеры различного вооружения со всего мира. Для изготовления

может быть использован металл, акрил или сверхпрочный АBC-пластик.

https://prnt.sc/hyonti

Сивилла

Знаменитая пророчица самого Аполлона. Мифическая предсказательница помогла

великолепному Энею, указав ему место для воздвижения целого города на просторах

Италии. Именно она запечатлена на потолке известной Сикстинской капеллы в

Ватикане. Так и осталась наблюдать с высоты птичьего полета за всем

происходящим. Прекрасное божество символизирует красоту и знания.

Куманская "Сивилла" для печати на 3D принтере станет оригинальным

проектированием великолепной Богини. STL формат фигуры "Сивилла"

поможет изготовить статуэтку с точностью до мелочей.

https://prnt.sc/hyrf64Зажим для солнцезащитных очков в автомобильНаверномногие сталкивались с неприятной ситуацией, когда в машине за рулем невозможно

ничего найти. Для этого необходимо перестраиваться в другой ряд, останавливать

автомобиль и заниматься поисками аксессуара. Модель, сохраненная в трехмерном

формате STL, зажим для солнцезащитных очков в автомобиль смог решить наболевшую

проблему. Теперь, при помощи удобного зажима, любимые очки смогут быть всегда

под рукой.

Необходимо всего лишь скачать бесплатно 3D модель для печати и передать ее в

работу трехмерному принтеру. Безопасней изготовить удобный зажим из материалов,

которые являются термостойкими.

https://prnt.sc/ikv00oОрганайзер "Сота"Удобнаяподставка больших размеров поможет вместить в себя все необходимые письменные

принадлежности. Современный трехмерный STL формат, органайзер "Сота"

сможет воссоздать с особой точностью. Большое количество ячеек способно

отсортировать ручки, цветные и простые карандаши, фломастеры, маркеры и так

далее.

3D модель органайзера "Сота"для печати идеально подходит для учеников

и студентов, а также послужит уместным аксессуаром офисным работникам. Для

изготовления рекомендуется подбирать тот материал, который сможет легко мыться

с различными чистящими средствами.

https://prnt.sc/ikw9dp