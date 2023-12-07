7 важных вопросов, на которые ответит ваш гороскоп

Зачем люди обращаются к астрологу? Что именно может рассказать натальная карта человеку о нем самом?

https://docs.google.com/document/d/0B0NmGiGLcKTyOHh2Z2NYOGtlZ0E/edit?rtpof=true&resourcekey=0-GkvO25GrsXrPfCQPMtHGWQ