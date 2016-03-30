8 причесок в стиле «стиляги»

Очаровательное ретро с его задорными и кокетливыми формами возвращается в образы современных

модников. Для его воплощения важны все детали: одежда, обувь, аксессуары, но

главный отличительный признак ─ эффектно оформленные волосы. Чтобы сделать

прическу в стиле стиляг не обязательно посещать дорогой салон. Следуя несложным

рекомендациям добиться желаемого результата можно самостоятельно.