8 причесок в стиле «стиляги»

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7 лет назад
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Очаровательное ретро с его задорными и кокетливыми формами возвращается в образы современных

модников. Для его воплощения важны все детали: одежда, обувь, аксессуары, но

главный отличительный признак ─ эффектно оформленные волосы. Чтобы сделать

прическу в стиле стиляг не обязательно посещать дорогой салон. Следуя несложным

рекомендациям добиться желаемого результата можно самостоятельно.

svetlya4ok-2015_30-03-2016-23-31_pricheski_v_stile_stilyag_630_.docx
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