8 причесок в стиле «стиляги»

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Очаровательное ретро с его задорными и кокетливыми формами возвращается в образы современных
модников. Для его воплощения важны все детали: одежда, обувь, аксессуары, но
главный отличительный признак ─ эффектно оформленные волосы. Чтобы сделать
прическу в стиле стиляг не обязательно посещать дорогой салон. Следуя несложным
рекомендациям добиться желаемого результата можно самостоятельно.