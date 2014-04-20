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Афиша мероприятий в Барселоне для журнала "Твой город".
10 вещей, которые нужно сделать в Барселоне в апреле и мае: http://issuu.com/iruslan/docs/tgb_8/9?e=4741210/7506885
Афиша концертов, афиша клубов: http://issuu.com/iruslan/docs/tgb_8/51?e=4741210/7506885
Афиша шоу: http://issuu.com/iruslan/docs/tgb_8/53?e=4741210/7506885
Афиша выставок: http://issuu.com/iruslan/docs/tgb_8/69?e=4741210/7506885