Афиша мероприятий в Барселоне для журнала "Твой город".

10 вещей, которые нужно сделать в Барселоне в апреле и мае: http://issuu.com/iruslan/docs/tgb_8/9?e=4741210/7506885

Афиша концертов, афиша клубов: http://issuu.com/iruslan/docs/tgb_8/51?e=4741210/7506885

Афиша шоу: http://issuu.com/iruslan/docs/tgb_8/53?e=4741210/7506885

Афиша выставок: http://issuu.com/iruslan/docs/tgb_8/69?e=4741210/7506885