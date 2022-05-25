Агар-агар - для красивых и полезных десертов

лат. Agar

Другие названия: Агару / Агазун

Растительный заменитель желатина. Желеобразное вещество, получаемое из экстрактов некоторых видов красных водорослей. В переводе с малайского слово "агар" - означает "желе".

Продаётся обычно в виде светлого порошка, который необходимо развести в горячей воде. При остывании смесь густеет. При нагревании желе снова станет жидким. В холодной воде порошок агара нерастворим. Также продаётся в виде хлопьев, нитей и пластинок.

В пищевой промышленности агар-агар маркирован, как пищевая добавка Е406. Его применяют как загуститель при производстве супов, соусов, мороженого, мармелада, зефира, жевательных конфет, пастилы, начинок разного рода, суфле, диетических продуктов, шариков для жемчужного чая, джема, конфитюра, веганского холодца, овощного заливного и т.д.

В домашней кулинарии, помимо различных десертов и заливного, порошок агара добавляют при изготовлении варенья на зиму - он не только сгущает сироп, но и работает как консервант, что позволяет использовать меньше сахара (до 50% от заявленного в рецептах). Пластинки агара использует в салатах азиатской кухни.

Не имеет никакого вкуса и запаха

Не окрашивает блюдо

При растворении в воде - получается почти прозрачный гель

Организмом агар-агар не усваивается, т.е. от него не толстеют и не получают никакой энергии. Однако он содержит большое количество минеральных солей, витаминов, полисахариды, агаропектин, агароза, галактоза пентоза и кислоты - которые служат питанием для полезных микроорганизмов в кишечнике человека.

Применяется также в микробиологии — для изготовления плотных и полужидких питательных сред.

Полезные свойства Агар-агара:

энергетическая ценность 0 калорий

агар-агар – это растительный пребиотик, что особенно важно для веганов

идеальная замена желатина в вегетарианских или постных рецептах

стимулирует рост полезных микроорганизмов в кишечнике и подавляет развитие патогенной флоры

понижает уровень триглицеридов и холестерина в крови

нормализует уровень глюкозы в крови

обволакивает желудок и устраняет повышенную кислотность желудочного сока

стимулирует перистальтику

оказывает мягкое слабительное действие, при этом не вымывает минеральные вещества из организма

выводит шлаки и токсичные вещества, в том числе соли тяжелых металлов

вызывает чувство насыщения и заполнения желудка

позволяет уменьшить количество потребляемой пищи и при этом не страдать от голода

снижает усвоение углеводов

борется с метеоризмом

в восточной медицине агар-агар применяют для лечения волос, кожи, варикозного расширения вен, снятия боли от ушибов и заживления ран

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