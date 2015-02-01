Акупунктура в помощь позвонкам

Рефлексотерапия (или иглоукалывание) с каждым годом приобретает все большую популярность. Особенно

это касается тех заболеваний, которые с трудом поддаются лечению традиционными

медикаментозными методами. Одно из первых мест средних занимает остеохондроз – это дистрофические нарушения в межпозвоночных

дисках. Остеохондроз приводит к ущемлению нервных окончаний в позвонках и

запускает цепь множественных сопутствующих дисфункций в самых разных органах

тела. Рефлексотерапия при остеохондрозе — один из немногих методов, который помогает купировать болевой синдром и восстановить,

насколько это возможно, межпозвоночные диски.

Суть метода рефлексотерапии

Своими корнями этот метод уходит глубоко в прошлое, основываясь на китайской метафизической философии. Согласно

ей, человеческое тело функционирует благодаря энергии «Ци», которая протекает в

организме по определённым каналам (меридианам).Эти каналы имеют активные точки. Любой недуг, по убеждению китайских докторов, является нарушением движения «Ци», и восстановить

равновесие можно путём воздействия на точки,связанные с блокированной энергией. В древности это делали с помощью заострённых камней, а теперь широко практикуются тонкие специальные иглы, которые безболезненно вкалываются в нужных местах меридианов.

Всего насчитывают 365 активных точек, которые рассеяны по 12 парным меридианам. Есть также точки около

энергетических каналов, их общее число достигает тысячи. Они отличаются не

только расположением, но и своей функцией: есть стабилизирующие точки, которые

устанавливают контакты между каналами, возбуждающие, успокаивающие, точки

тревоги, сочувствия и т. д.

Акупунктура как способ воздействия на все системы организма

Лечение остеохондроза иглоукалыванием основывается не на снятии симптомов, как это часто бывает в

традиционной медицине, а на восстановлении тех функций в организме, в которых произошёл сбой.

После первых сеансов рефлексотерапии у человека обычно повышается уровень серотонина, увеличивается

производство эндорфинов и энкефалинов. Последние,кстати, обладают сильнейшим обезболивающим эффектом. При акупунктуре шейного

отдела у больных остеохондрозом наблюдается повышенная выработка

кортикостероидных гормонов, которые имеют противовоспалительные свойства.

Улучшается работа центральной нервной системы, нейрогуморальной и иммунной систем. После прохождения полного

курса акупунктуры у пациентов наблюдается нормализация тканевого обмена,

мышечного тонуса, артериального и венозного давления.

Как мы видим, воздействие при иглоукалывании оказывается точечно, а вот эффект получается глобальным: все системы организма взаимосвязаны и реагируют на

лечение комплексно.

Кому показана иглотерапия?

Основным преимуществом показания рефлексотерапии при остеохондрозе является практически полное отсутствие противопоказаний. Её назначают людям, у которых аллергия на медицинские препараты или любая непереносимость к химии. Для

иглоукалывания не существует передозировки или тяжёлых побочных эффектов. Этот метод лечения доступен по цене и не представляет дополнительных рисков для здоровья.

Естественным ограничением может послужить короткий список таких заболеваний, как онкология, психические отклонения, острые

инфекции или хронические дерматозы. К противопоказаниям, которые не связаны с

болезнями, можно отнести беременность, истощение организма и возрастные

ограничения (дети до года, пожилые люди за 70).

Если рассматривать акупунктуру в контексте борьбы с остеохондрозом, то это не только лечение, но и, в большей

степени, профилактика. Ведь гораздо легче добиться улучшения, когда болезнь не

запущена и ещё не сильно выражены дистрофические изменения в межпозвоночных дисках. В этом случае рефлексотерапия становится

оптимальным методом, который даёт наибольший результат для вашего здоровья.