Анализ целевой аудитории для авторского тура во Францию

Нужно проанализировать целевую аудиторию для авторского тура во Францию: Париж, Страсбург, Деревни Любе рон и Ле Бо де Прованс. Чем зацепить, что включить в программу, чтобы были заинтересованы. Это платежеспособная аудитория будет.





Сегмент 1: Состоятельные пары без детей

1. Широкое описание целевой аудитории

Состоятельные пары в возрасте 35-55 лет, которые уже реализовали себя в карьере и ищут культурные и гастрономические впечатления. Они любят путешествовать и открывать для себя новые места, не ограничиваясь туристическими стандартами. Эта аудитория предпочитает эксклюзивные и персонализированные путешествия.

2. Боли и проблемы ЦА

Проблема организации эксклюзивного и насыщенного путешествия, соответствующего высоким стандартам. Пример: Анна и Сергей, 45 лет, любят путешествовать и уже много где побывали. Они часто сталкиваются с проблемой, что стандартные туры не предлагают ничего нового и интересного. Им хочется уникального опыта, который будет запоминающимся и обогащающим.

3. Ожидания и потребности

Ожидание незабываемых впечатлений, высокого уровня сервиса и уникальных предложений. Пример: Анна и Сергей планировали поездку во Францию, но сталкивались с тем, что стандартные туры предлагали посещение уже известных мест, без глубины и персонализации. Они хотели бы эксклюзивных экскурсий, которые включают посещение не только известных достопримечательностей, но и скрытых жемчужин Франции, таких как маленькие деревни и местные винодельни. Они рассчитывают на гастрономические туры с дегустацией местных продуктов, уникальные экскурсии с историками и искусствоведами, а также на комфортные условия проживания в аутентичных французских отелях. Ранее они пытались организовать подобные поездки самостоятельно, но сталкивались с проблемами в логистике и планировании, что приводило к стрессу и разочарованиям.

4. SEO-слова

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5. Ценности этой ЦА

Уникальность и эксклюзивность впечатлений.

Высокий уровень сервиса и комфорта.

Культурное обогащение и гастрономические удовольствия.

Персонализированный подход и внимание к деталям.

6. Возражения при покупке товара

Цена : "Этот тур слишком дорогой, можно найти дешевле."

Качество экскурсий : "Не уверен, что гиды будут действительно профессионалами."

Организация: "Будет ли программа достаточно насыщенной и хорошо организованной?"





Сегмент 2: Группы друзей старше 50 лет

и т.д.

https://docs.google.com/document/d/1G1P0lxwE6IdK-GF_nh09aO2Kipp1YeIaeit_x-vAXcs/edit?usp=sharing