Анимационный фильм "День рождения Алисы"

http://kuda-poiti.com/filmy/animacionnyj/multfilm-den-rozhdeniya-alisy-opisanie-otzyvy-recenzii.htm

Мультфильм о новых фантастических приключениях Алисы Селезневой по одноименной повести Кира Булычева, автора множества произведений про девочку из будущего – мультфильм «Тайна третьей планеты» и фильм «Гостья из будущего».

Фильм «День рождения Алисы» рассказывает о