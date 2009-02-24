Анимационный фильм "День рождения Алисы"
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15 лет назад
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http://kuda-poiti.com/filmy/animacionnyj/multfilm-den-rozhdeniya-alisy-opisanie-otzyvy-recenzii.htm
Мультфильм о новых фантастических приключениях Алисы Селезневой по одноименной повести Кира Булычева, автора множества произведений про девочку из будущего – мультфильм «Тайна третьей планеты» и фильм «Гостья из будущего».
Фильм «День рождения Алисы» рассказывает о