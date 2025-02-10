Анонс музыкального фестиваля

INDIA — это культовый сибирский фестиваль электронной музыки. Вот уже 14 лет каждое лето на несколько дней он превращает Караканский бор в уникальный мир, наполненный музыкой, счастьем, самовыражением и свободой.

Днем мы проводим творческие мастер-классы и лекции, встречаем старых и новых друзей и наслаждаемся живыми выступлениями.

Ночью — погружаемся в магию эффектного шоу, созданного на четырёх сценах лучшими диджеями со всей России.

INDIA — это место, куда хочется возвращаться. Это ритмы, которые остаются в сердце, воспоминания, которые согревают в холодные зимы.

Присоединяйтесь. Будет жарко.