Античный стиль в современном интерьере

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10 лет назад
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http://megacomfort.ru/antichnyy-stil-v-sovremennom-intere

.. Грандиозные для того времени строения в окружении колонн, статуи богов, правителей, властителей умов; своды,  полукруглые арки являются непременными атрибутами данного стиля. Если говорить об интерьере, в нем античность выражалась в соответствующей художественной росписи, которая являлась его непременной атрибутикой...

64_Античный стиль в современном интерьере.doc
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