Античный стиль в современном интерьере

http://megacomfort.ru/antichnyy-stil-v-sovremennom-intere

.. Грандиозные для того времени строения в окружении колонн, статуи богов, правителей, властителей умов; своды, полукруглые арки являются непременными атрибутами данного стиля. Если говорить об интерьере, в нем античность выражалась в соответствующей художественной росписи, которая являлась его непременной атрибутикой...