Антонин Дворжак: уроки жизни и вдохновение

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Его называют самымизвестным из числа чешских композиторов. Антонин Дворжак вместе с Бедржихом
Сметаной стояли у истоков чешской национальной музыкальной школы. А еще его прозвали
музыкальным сказочником! При прослушивании мелодичных композиций перед глазами
всплывают картины из народного быта, яркие эпизоды из легенд и сказаний.