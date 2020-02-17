Антонин Дворжак: уроки жизни и вдохновение

Его называют самымизвестным из числа чешских композиторов. Антонин Дворжак вместе с Бедржихом

Сметаной стояли у истоков чешской национальной музыкальной школы. А еще его прозвали

музыкальным сказочником! При прослушивании мелодичных композиций перед глазами

всплывают картины из народного быта, яркие эпизоды из легенд и сказаний.