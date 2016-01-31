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Ар-деко(Арт-деко) – стилевая разновидность, используемая дизайнерами при оформлении
интерьеров. Стиль получил свое наименование в далеком 1925 году на Парижском междунациональном форуме промышленных и декоративных искусств. НаправлениеАрт-деко явилось благодатным плодом особых эмоциональных настроений в среде
истинных эстетов, почитателей искусства, творческих людей, переживших шок
военных и революционных потрясений начала прошлого века, в результате чего в
мире появился запрос на возрождение, роскошный и аристократический быт, на
стремление жить по-королевски. Ар-деко на рубеже двух веков стал символом
Нового Света. Несмотря насолидный возраст, стиль Ар-деко и на сегодняшний день демонстрирует свою уникальность
и востребованность при оформлении современных интерьеров, для которых остаются
актуальными абстрактные формы и динамичные линии, различные авангардистские
решения, эклектические приемы (синтез неоклассицизма с модернизмом), роскошь,
применение дорогостоящих ультрасовременных высокотехнологичных материалов, пронзительная
чистота, яркость и контрастность. Последние десятилетия Ар-деко эволюционировал
естественным образом в сторону эргономичности и функциональности. Доминирующиестороны эксклюзивного стиля Ар-деко – строгая геометрия, яркая имитация лучей
солнца, что можно наблюдать в светящихся зеркальных оправах. В Ар-деко должно
все блестеть и сиять, в связи с чем в интерьере щедро используются глянцевые,
металлические, лаковые, полированные (натуральная древесина ценных пород)
поверхности. Искусная игра отражений создается с помощью плитки и мебели с
зеркальной поверхностью, шикарных зеркал и множественных элементов из стекла. Зеркальные
поверхности визуально создают иллюзию расширенного пространства. КлассикаАр-деко – это строгая симметрия, огромное число отражающих плоскостей, белая и
черная гамма, как базовая цветовая схема, сапфировые, рубиновые, изумрудные,
золотые тона, многоуровневое зонирующее освещение, сияющие светильники, имеющие
строгую геометрию и хромированную, стеклянную или медную поверхность. Являясь
диаметральной противоположностью аскетизму и минимализму, Арт-деко в интерьере
олицетворяет слияние экзотики и примитивизма, восточных мотивов и предметов
старины, архаичных элементов с предметами древних культур. Оформление интерьера
в стиле Ар-деко подразумевает использование таких необычных материалов, как шкуры
экзотических животных, слоновая кость, бриллианты и перламутр, массивы редких древесных
пород. Декорированиестеновых поверхностей в стиле Арт-деко допускает применение монотонных обоев
нейтральной гаммы либо с принтом, содержащим орнамент на базе геометрических
фигур. Обойный материал может быть стилизован под кружево, ткани. Возможно
использование тканевых панно, панелей из дорогой древесины либо их имитации. Если
стены будут иметь контрастный и сочный принт, их можно декорировать винтажными
фото, театральными масками, экспрессивными полотнами, оригинальными
светильниками геометрических форм.Потолочныеповерхности в стиле Ар-деко, как правило, должны выполняться в виде сложной
многоступенчатой конструкции с многочисленной многоуровневой подсветкой.
Потолочные бордюры желательны, поскольку их наличие усиливает визуальный акцент
на строгой геометрии интерьера. Напольныеповерхности при оформлении интерьера в стиле Ар-деко предполагают ряд вариантов:
паркет с лаковым покрытием, мраморная плитка либо имитация под природный
камень, линолеум высшей категории с геометрическим либо иным соответствующим принтом. Мебель дляинтерьера в стиле Ар-деко должна обладать конусообразными краями, изготавливаться
из натуральной ценной древесины либо металла, подбираться, исходя из принципа
«светлые стены/темная мебель» и наоборот. Очертание мебельных элементов также предполагает
округлые или волнообразные линии, овалы. Покрытие для диванов и кресел
предпочтительно из качественной натуральной кожи.