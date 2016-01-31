Ар-деко(Арт-деко) – стилевая разновидность, используемая дизайнерами при оформлении

интерьеров. Стиль получил свое наименование в далеком 1925 году на Парижском междунациональном форуме промышленных и декоративных искусств. НаправлениеАрт-деко явилось благодатным плодом особых эмоциональных настроений в среде

истинных эстетов, почитателей искусства, творческих людей, переживших шок

военных и революционных потрясений начала прошлого века, в результате чего в

мире появился запрос на возрождение, роскошный и аристократический быт, на

стремление жить по-королевски. Ар-деко на рубеже двух веков стал символом

Нового Света. Несмотря насолидный возраст, стиль Ар-деко и на сегодняшний день демонстрирует свою уникальность

и востребованность при оформлении современных интерьеров, для которых остаются

актуальными абстрактные формы и динамичные линии, различные авангардистские

решения, эклектические приемы (синтез неоклассицизма с модернизмом), роскошь,

применение дорогостоящих ультрасовременных высокотехнологичных материалов, пронзительная

чистота, яркость и контрастность. Последние десятилетия Ар-деко эволюционировал

естественным образом в сторону эргономичности и функциональности. Доминирующиестороны эксклюзивного стиля Ар-деко – строгая геометрия, яркая имитация лучей

солнца, что можно наблюдать в светящихся зеркальных оправах. В Ар-деко должно

все блестеть и сиять, в связи с чем в интерьере щедро используются глянцевые,

металлические, лаковые, полированные (натуральная древесина ценных пород)

поверхности. Искусная игра отражений создается с помощью плитки и мебели с

зеркальной поверхностью, шикарных зеркал и множественных элементов из стекла. Зеркальные

поверхности визуально создают иллюзию расширенного пространства. КлассикаАр-деко – это строгая симметрия, огромное число отражающих плоскостей, белая и

черная гамма, как базовая цветовая схема, сапфировые, рубиновые, изумрудные,

золотые тона, многоуровневое зонирующее освещение, сияющие светильники, имеющие

строгую геометрию и хромированную, стеклянную или медную поверхность. Являясь

диаметральной противоположностью аскетизму и минимализму, Арт-деко в интерьере

олицетворяет слияние экзотики и примитивизма, восточных мотивов и предметов

старины, архаичных элементов с предметами древних культур. Оформление интерьера

в стиле Ар-деко подразумевает использование таких необычных материалов, как шкуры

экзотических животных, слоновая кость, бриллианты и перламутр, массивы редких древесных

пород. Декорированиестеновых поверхностей в стиле Арт-деко допускает применение монотонных обоев

нейтральной гаммы либо с принтом, содержащим орнамент на базе геометрических

фигур. Обойный материал может быть стилизован под кружево, ткани. Возможно

использование тканевых панно, панелей из дорогой древесины либо их имитации. Если

стены будут иметь контрастный и сочный принт, их можно декорировать винтажными

фото, театральными масками, экспрессивными полотнами, оригинальными

светильниками геометрических форм.Потолочныеповерхности в стиле Ар-деко, как правило, должны выполняться в виде сложной

многоступенчатой конструкции с многочисленной многоуровневой подсветкой.

Потолочные бордюры желательны, поскольку их наличие усиливает визуальный акцент

на строгой геометрии интерьера. Напольныеповерхности при оформлении интерьера в стиле Ар-деко предполагают ряд вариантов:

паркет с лаковым покрытием, мраморная плитка либо имитация под природный

камень, линолеум высшей категории с геометрическим либо иным соответствующим принтом. Мебель дляинтерьера в стиле Ар-деко должна обладать конусообразными краями, изготавливаться

из натуральной ценной древесины либо металла, подбираться, исходя из принципа

«светлые стены/темная мебель» и наоборот. Очертание мебельных элементов также предполагает

округлые или волнообразные линии, овалы. Покрытие для диванов и кресел

предпочтительно из качественной натуральной кожи.