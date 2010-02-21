Аргументы в пользу грудного вскармливания

Первой пищей каждого пришедшего в этот мир человека является грудное молоко. К сожалению, не все женщины могут полноценно кормить грудью своего малыша, но даже малое количество молока – это намного лучше, чем полное его отсутствие.

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Ключевые слова: грудное молоко, грудное вскармливание, материнское молоко