Аргументы в пользу грудного вскармливания
Копирайтинг
Добавлена161 просмотр
14 лет назад
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Первой пищей каждого пришедшего в этот мир человека является грудное молоко. К сожалению, не все женщины могут полноценно кормить грудью своего малыша, но даже малое количество молока – это намного лучше, чем полное его отсутствие.
Тип работы: копирайтинг
Уникальность текста: очень высокая 100%
Количество знаков без пробелов: 1789
Ключевые слова: грудное молоко, грудное вскармливание, материнское молоко