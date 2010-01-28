Архивариусы ищут вчерашний день

На протяжении всей своей жизни каждый человек сталкивается с решением задач, связанных со сбором каких-то документов: для поступления в учебное заведение, при крупной покупке, при оформлении субсидии, пенсии, инвалидности. Всегда в этих случаях нужно собрать пакет необходимых документов. Казалось бы, обычное дело – справка или выписка из приказа. Но значение любого документа становится архиважным, когда он отсутствует, либо находится вне пределов досягаемости. Особенно эту важность осознают пенсионеры – при начислении пенсии им нужны справки о зарплате и трудовом стаже. В связи с изменившимся общественным и экономическим строем в странах СНГ, львиная доля таких документов теперь находится в ведении и сохранении городских архивов.

Большая часть населения бывшего СССР остается верной старым многовековым традициям относительно этого понятия. Развитие архивного дела везде идет почти одинаково, поэтому ситуация в любом архиве нашей бывшей когда-то «необъятной» страны вряд ли кардинально изменилась. Само слово «архив» овеяно некоторой тайной, вследствие которой появляются устойчивые мифы. Попробуем развеять некоторые из них. Используя пример архивного отдела провинциального города N одной из стран СНГ, раскроем некоторые устойчивые заблуждения об архивах и их служителях.

Миф первый:

Архивариус традиционно – это тихий старичок со стоптанными лаптями и лоснящимися локтями, который чуть ли не живет среди запыленных бумаг, кое-как разложенных на многочисленных полках.

Документы, собранные в архиве N-ска, охватывают период деятельности городских предприятий, начиная с 1943 года. На попечении работников архива находятся уникальные документы, являющихся основанием для юридической, социальной защиты интересов граждан, их собственности, трудовой деятельности и т.п. На сегодняшний день в архиве хранится сотни фондов, включающих в себя около тысяч дел по личному составу ликвидированных и несколько тысяч дел работающих городских предприятий. И еще – документы национального архивного фонда, самыми важными из которых являются решения исполкома. Срок хранения последних является постоянным, но в данном архиве они хранятся пять лет, после чего передаются в Областной архив.

Современный работник архива мало чем отличается от обычного среднестатистического гражданина. В данном случае – это заведующий архивом Галина Ивановна, а также ее помощники: Татьяна Сергеевна и Евгения Петровна. Милые симпатичные женщины, ничем не отличающиеся от любого работника бухгалтерии или, скажем, отдела кадров.

На плечи этих хрупких представительниц слабого пола выпало нелегкое бремя сохранности исторических ценностей деятельности города N, и не только сохранности, но и упорядочению и систематизации, регистрации поступающих документов, фондированию, контролю и своевременной передаче в областной архив.

Выдача справок для начисления пенсий: о заработной плате, о подтверждении трудового стажа, о реорганизации, ликвидации предприятий, а также справок на основании хранящихся в архиве актов о несчастных случаях определяет первоочередные задачи архива. Очень часто в архиве оказываются трудовые книжки граждан, которые вспоминают о них лишь тогда, когда приходит время начисления пенсии.

Миф второй

Систематизация документов относительная, поэтому порой найти необходимый документ не представляется возможным.

Конечно, не всегда архивариусы могут удовлетворить запросы обратившихся к ним граждан. Не всегда в архиве есть то, что нужно. И не по причине отсутствия порядка. В советские времена были одни нормы и требования хранения и выдачи документов, а теперь другие. Если раньше система начисления пенсий была упрощенной и отработанной, почти неизменной на протяжении долгих лет, то сейчас сам процесс ее сильно изменился и продолжает меняться. Сейчас человеку нужно подготовить целый пакет документов, чтобы получать заветную пенсию. И архив является одним из главных связующих звеньев в цепи.

Путаница в цепи нередко создается в результате небрежного отношения руководителей городских предприятий к вопросам делопроизводства и архивации документов. Только те предприятия, которые относятся к национальному архивному фонду, сдают документы по основной деятельности, а документы по личному составу хранят у себя. Те предприятия, которые ликвидируются, обязаны сдавать документацию в архив, но сдают не все. И тут крайними оказываются работники архива. Они рады помочь людям, но ничего не могут сделать в ситуации, когда документы того или иного несуществующего уже предприятия не были переданы в архив. Не лучше ситуации, когда записи в трудовых книжках не соответствуют записям в документах, переданных на сохранность в архив. В таких случаях человек может подтвердить свою трудовую деятельность только на основании решения суда.

Миф третий

В настоящее время в архиве работают люди, имеющие образование не выше среднего.

Полное несоответствие действительности. Здесь работают специалисты с высшим образованием, которые каждые пять лет проходят переподготовку и повышение квалификации архивного работника. Уже только этот факт говорит том, что в архиве не работают случайные люди, только квалифицированные работники, четко знающие свои обязанности, постоянно развивающиеся в личном и профессиональном плане.

Можете себе представить пропускную способность архива в наше время, когда не то, что каждый квартал, месяц, даже каждый день что изменяется в законодательстве, издаются различные указы, нормы, требования, часто взаимно исключающие друг друга. Люди путаются, люди не разбираются. И поэтому архивариусу нужно всегда быть на волне новых тенденций, быть всегда осведомленным о малейших изменениях в вопросах и проблемах, касающихся его деятельности. А так как в архиве хранятся документы не только делопроизводства, а и кадровая, бухгалтерская, юридическая, техническая документация. Принимая во внимание несовершенство законодательства по всем направлениям, можно понять, что работник архива должен быть всесторонне развитым и знать законодательство и его положения с изменениями всех этих отраслей для того, чтобы правильно и грамотно выдать обратившемуся человеку необходимую бумагу.

Миф четвертый

Работники архивов, если не заняты поиском необходимой бумажки, больше ничем не занимаются

У рядового обывателя существует устойчивое представление о том, что работа в архиве скучная и однообразная. Но когда этот вопрос был задан работникам нашего городского архива, они рассмеялись, сложилось впечатление, что им задали нелепый вопрос. Вот так!

Когда дело доходит до выдачи банальных справок о трудовом стаже, заработной плате и т.д., то возникает целая проблема для рядового гражданина, чтобы получить эту злополучную бумажку, без которой невозможно осуществление его надежд на хоть какое-то существование после выхода на пенсию.

Беда в том, что у пенсионного фонда есть свои нормы и требования, которые зачастую не согласуются с нормами требованиями государственного архива. И поэтому работники архива постоянно держат связь с работниками пенсионного фонда, чтобы как можно быстрее удовлетворить просьбы посетителей. Учитывая при этом, что и там, и там постоянно происходят изменения на государственном уровне. Поэтому, можно себе представить, какой объем работы приходится осуществить архивариусу, чтобы полностью удовлетворить запросы посетителей и при этом соблюсти все настоящие требования, не нарушая прав ни посетителей, ни тех организаций, с которыми им приходится работать в процессе подготовки необходимого документа, особенно, если человек обращается за какой-то бумагой по решению суда. Здесь работа не терпит суеты.

Пожелания архивариусов данного архива предельно просты – грамотность нынешних руководителей. За их подписями составляются деловые бумаги, зачастую не соответствующие правилам оформления, работы и хранения документации, не говоря уже о грамматических ошибках. А ведь работник городского архива обязан принимать документы на хранение, полностью соответствующие элементарным нормам. Рядовой работник городского архива не может применять штрафные санкции в случаях небрежного оформления при сдаче документов. Многие руководители не отдают себе отчета в том, что ликвидация, допустим, предприятия, тоже требует определенных процедур списания и передачи документов в архив. Поэтому архивариусы разрабатывают механизм при ликвидации предприятия и консультируют ответственных за архив работников, а если таковых нет, то этим обычно занимается сам руководитель предприятия.

Для того, чтобы как-то улучшить ситуацию, в последние годы на базе крупных институтов страны были открыты факультеты по делопроизводству и архивному делу. Но работники архива уверены – надо пересматривать законы, изменить и поставить на рельсы систему, которая бы работала как часовой механизм. К примеру, справки сделать платными. «Нотариусы и юридические работники берут деньги за оказываемые им услуги, почему мы должны бросать свою непосредственную работу и большей частью заниматься выдачей справок?»

Проблемы создают и сами пенсионеры. Лавины указов, правил, постановлений, изменений, касающихся непосредственной начисления и оформления пенсий привели рядового пенсионера в замешательство. Мало кто понимает то, что происходит в этой области. Запутавшись, граждане следуют посторонним наставлениям, сравнивают и сопоставляют заведомо непроверенную информацию. Как результат, выводы – тоже неправильные. Многие считают, что государственные работники, касающиеся выдачи тех или иных справок и документов, обманывают их, но они не задумываются, что сами-то отчисления в пенсионный фонд по сути мизерные.

В советские времена была другая система, другая экономика, цены, валюта и т.д. Многие получали маленькую зарплату, но им хватало, так как выплаты за коммунальные услуги были минимальные и не отражались так на семейном бюджете, как сейчас. Цены на промышленные товары и, особенно на продукты, были гораздо меньше и, главное, стабильны. И еще был целый ряд факторов, при которых человек считал свою зарплату высокой. Страна изменилась, время изменилось, век изменился, даже дети сейчас рождаются совсем с другим мышлением. А люди пенсионного возраста требуют часто того, чего уже не существует. Они все еще живут теми временами, когда за них отвечало государство, предприятие, на котором человек работал всю свою трудовую жизнь. Надо учитывать и то, что потребности советского человека боли на порядок ниже. Это определялось политикой государства и экономики страны.

Сейчас же очень много соблазнов, экономика абсолютно другая, направленная на другие приоритеты. Кто-то сказал, что пенсионеры похожи на детей, выпущенных из интернатов. Это так и есть. Ведь предприятие – это было государство в государстве, которое полностью брало на себя контроль и обеспечение своего работника всем необходимым. Стабильная зарплата, защита профкомов, парткомов, комсомольских организаций, заводские поликлиники, детсады, ежегодные путевки на лечение и оздоровление. Пенсию работник оформлял в отделе кадров своего же предприятия, на предприятии существовал свой архив, где был штатный сотрудник, обеспечивавший сохранность документации. Не нужно было куда-то ходить и ездить – вся подноготная на человека находилась на предприятии. Предприятие было его вторым домом.

А сейчас этого нет. Каждый человек должен позаботиться о себе сам, как в плане заработка, так и в плане пенсионного обеспечения. В результате люди озлобились на государство в целом и друг на друга, в частности. И свое настроение они несут в любое учреждение, в которое вынуждены обращаться за помощью. Городской архив – не исключение. Но при этом иногда человек не может правильно написать свое отчество, название улицы! Это говорит о том, что в Советском Союзе принято было всеобщее среднее образование и еще какое-нибудь специально-техническое. О высшем заведении мало кто задумывался, так как обычные работяги могли хорошо зарабатывать на заводах и фабриках. Вместе с окончанием специального образования заканчивалось и личное образование. С течением времени забывается и то, чему учили в школе. В итоге – сплошь и рядом элементарные ошибки.

Миф пятый

Предприятие контактирует с архивом только в случае его ликвидации

Так думают только люди, далекие от офисной работы. На каждом предприятии, будь оно большое или малое, должно быть архивное подразделение или работники кадровой службы и бухгалтерии, где в основном сохраняются эти документы. После увольнения работника, относящиеся к нему документы, должны храниться 75 лет в соответствии с требованиями законодательства. Ответственность за сохранность документации несет руководитель предприятия, и при ликвидации предприятия обязан в установленном порядке, согласно номенклатуре и описям передать документы в архивный отдел города. В перестроечные времена много предприятий было ликвидировано, реорганизовано, продано или передано новым владельцам. В некоторых случаях, архив даже не ставили в известность о происходящем на предприятии. Поэтому часть документов была безвозвратно утеряна, часть оказалась бесхозной.

Сознательное сотрудничество руководителей предприятий города с архивом очень бы помогло в этом плане. Ведь штат архива настолько мал, что нет никакой физической возможности охватить все предприятия, относящиеся к национальному архивному фонду города N. Ведь кроме выдачи справок работники данного архива осуществляют контроль по ведению делопроизводства и архивного дела на предприятиях города. Проще говоря, они курируют правильность ведения документации, консультируют работников предприятий, ответственных за делопроизводство и архивное дело по вопросам составления и работы с документацией, хранения, сроков списания и процедур уничтожения или передачи в государственный архив. Один раз в год проводится семинар с предприятиями, что, по мнению архивариусов очень мало для нормальной и грамотной организации и систематизации документов, находящихся в работе предприятий. Один раз в месяц экспертная комиссия рассматривает различные акты, описи, справки, предназначенные для сдачи в архив.

Прохладное отношение некоторых руководителей городских предприятий к вопросам архивного дела объясняется нежеланием этих самых руководителей вести и отвечать за документацию, в которой отражена заработная плата, вредность, акты о несчастных случаях на производстве и т.д. Некоторые правопреемники предприятий наотрез отказываются брать на баланс архив предприятия. Им не нужна эта головная боль еще из-за ответственности перед государством. Но кто-то все равно должен осуществлять надзор за документацией прошлых лет, приводить ее в соответствие, выдавать гражданам, работавшим на этом предприятии справки для получения пенсий или других нужд, сдавать в городской архив, согласно нормам и срокам. Бывают случаи, когда новый хозяин, не являющийся правопреемником, находит архив уже несуществующего предприятия. Архивариусы искренне благодарны таким сознательным руководителям, жаль, что их единицы и эта сознательность не является тенденцией.

Миф Шестой

«Им лишь бы выдать справку»

Да, система норм приема граждан не отлажена. Сколько людей пришло, столько людей и надо обслужить. И никто не смотрит на переработку и психологическую нагрузку служащего. Ведь для того, чтобы человеку что-то выдать, надо сначала получить вразумительное объяснения того, за чем человек пришел. В некоторых инстанциях людям даже не дают четких объяснений, что им надо предоставить. «Идите, мол, в архив, и получите!». Поэтому служащим архива просто необходимо иметь хорошие коммуникативные навыки работы с людьми. Их задача не просто выдать справку, главное, чтобы человек понял, что он получил, и как эта бумага может помочь ему в решении его проблем. Наплывы граждан бывают довольно часто, особенно они многочисленны во время пенсионных перерасчетов. Типичная категория обращающихся – это лица низкооплачиваемых профессий. Пересчет им существенно ничем не поможет, ну разве что пенсия увеличится на стоимость килограмма колбасы. Но пока они переоформят и начнут получать новую пенсию, эти надбавки уже обесценятся. Но люди не понимают, что просто тратят время зря. Здесь их никто не обманывает – в этом нет никакой ни необходимости, ни корысти.

Так, как уже говорилось, люди сейчас сами должны за себя бороться. В этом никто не виноват, просто мир изменился. К примеру, люди боятся или не хотят обращаться в вышестоящие органы. Но они вышестоящими считают исполком или мэра, или областную инстанцию и не понимают, что их обращения к архивариусам же и возвращаются и они вынуждены давать ответ такой же, какой дали этому человеку непосредственно при его обращении. Под вышестоящими органами подразумеваются областные и столичные структуры. Еще лучше будет, если обращение будет коллективным, тогда на высшем уровне происходят изменения, издается нормативный документ или указ по данному конкретному случаю. И это помогает лучше, официальных обращений местного архива. Это связано с тем, что заботы столицы стоят в конце очереди. Там не знают, что происходит на местном уровне, и когда городской архив шлет свое официальное обращение, там, наверху не могут понять, что от них хотят. Некоторые законодательные акты публикуются не полностью, часто трактуются не так, как указано в публикациях. Очередной раз это доказывает, что проблемы простых граждан на государственном уровне стоят на последнем месте. А архивариусы являются конечным звеном, замыкающим цепь системы. И они ничего не могут сделать в сложившейся ситуации, так как это - определено государственной системой, которая давно уже требует реформирования и поднятия на совершенно новый уровень.

Миф Седьмой

Умение разговаривать с людьми не является их отличительной особенностью. Они не склонны к долгому общению

Им приходится ежедневно контактировать с большим количеством людей различного ранга, поэтому умение разговаривать с людьми, договариваться и решать проблемы путем переговоров как раз и является неотъемлемой частью их работы. Они знают свое дело – будьте уверены. Придя на прием, вы всегда найдете поддержку и понимание, вас внимательно выслушают и помогут, проявив хорошие навыки ведения беседы, такт и лояльность.

Миф Восьмой

Техническое оснащение, условия хранения документации находятся на уровне прошлого века

Если разобраться, то служащие архива занимаются второстепенными делами. А главной их функцией является – фондирование, создание принципиально новой базы данных, разработка описей, проведение семинаров на базе лучших архивов, обмен опытом с другими архивами городов и областей. В мире давно уже вошли в норму компьютерная обработка данных, архивирование на основании новейших технологий, электронные подписи, электронная почта и многое другое. Из-за вынужденного отвлечения на работу с пенсионерами, работники архива топчутся на месте, хотя в данном архиве есть необходимая оргтехника для нормальной работы в этом направлении. Им некогда создавать исторические архивы, например, о выдающихся людях города, создание описи фотодокументов, ведение научной деятельности. Городские события, отраженные на различных носителях тоже требуют своей классификации и архивации. Пенсионный фонд периодически проводит плановые проверки о соответствии выданных данных населению. Их тоже можно понять: они отвечают перед государством и человеком за начисление и выдачу денежных средств.

На фоне других архивов области N-ский архив выглядит достаточно современным . Условия хранения тоже вполне приемлемы. Правда удаленность от центра города создает неудобства для горожан, но это лучше, чем сохранение фондов в коридорах, как это происходит у некоторых коллег по области. Но, чтобы увидеть действительно уровень, не нужно далеко ходить. В ближайшем более крупном городе (правда, другой области) ситуация с архивным делом в полном порядке. Там есть хорошее спонсирование, основанное на работе с крупными предприятиями. Поэтому современная офисная мебель, техника, система кондиционирования, приборы контроля влажности в помещениях, читальные залы, залы для проведения семинаров и т.д. – все это предмет мечтаний N-ских архивариусов.

Разумеется, темпы и объемы компьютеризации архивного дела далеки от желаемых по причинам недостатка финансирования. Однако хранительницы городского архива настроены позитивно, ведь даже при любых кризисах, при закрытии предприятий, такая структура как архив во все времена существовала и будет существовать, потому что она имеет важнейшее социальное значение.