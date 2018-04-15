Арт терапия: искусство для борьбы с недугами

Сила искусства для борьбы с недугами

Арт-терапия заняла почетное место среди современных техник лечения не только

психологических, но и других заболеваний. Само словосочетание переводится с

латинского как "исцеление искусством". Впервые, понятие арт-терапии

появилось в 1940-х годах XX столетия, его ввел в обиход лекарь и художник в

одном лице - Адриан Хилл. Работая с больными туберкулезом, врач заметил, что

рисование значительно улучшает состояние увлеченных людей. Именно

изобразительный вид искусства стал первым в практике лечения творчеством. После

стремительного развития других отраслей творчества, понятие

"арт-терапия" значительно расширилось и приобрело новые направления. Помимо улучшения состояния больных, человек, практикующийарт-терапию, познает себя, свой внутренний потенциал, расслабляется. Вследствие

чего, улучшается настроение, раскрываются творческие способности, достигается

спокойствие и гармония.

Показанияк лечению искусством

Одними из основных признаков необходимости проведения терапии с помощью

искусства являются такие признаки:

• стрессы;

• регулярные перенапряжения;

• психо-соматические заболевания;

• депрессии;

• бессонница;

• психологические травмы;

• возрастные кризисы;

Методика визуализации предполагает выражение определенных эмоций пациентом,

отображение внутренних проблем и беспокойств. В творчестве раскрывается

подсознание и происходит благоприятное воздействие на организм человека.

Просторымногогранной арт-терапии

К известным и активно практикующимся направлениям арта, как источника лечения,

относятся:

• Изотерапия – рисование, живопись;

• Цветотерапия – влияние на восприятие человека с помощью света;

• Сказко-терапия – чтение и анализ сказок, где обязательно присутствует хороший

конец, это развивает веру в лучшее, особенно подойдет детям;

• Музыкотерапия – исцеление музыкой, учеными давно доказан факт положительного

влияния на клетки живого организма при прослушивании классической музыки и

композиций для релаксации;

• Фототерапия – погружение в процесс фотографирования, создание фотокарточек,

обработка уже существующих фотографий.

Это далеко не полный перечень имеющихся способов подобрать для себя или близких

занятие для избавления от недугов. В последнее время современное искусство

приобретает не только позицию хобби или возможность переключиться от основной

занятости, а и в действительности помогает справиться со множеством

заболеваний, имеющих в основе психологическую природу, ведь всем известна фраза

" все болезни от нервов", так что если регулярно проводить занятия

арт-врачеванием, можно не только ускорить процесс выздоровления, но и избежать

в будущем ряда заболеваний.

Для активной борьбы с накопившимися негативными эмоциями все чаще используют

придуманные британской художницей Джоаной Бэсфорд раскраски-антистресс. Смысл

их заключается в том, что разукрашивая мелкие узоры, мозг сосредотачивается на

одном действии, при этом развивается фантазия и внимательность. Так можно

минимизировать уровень стресса, повышая устойчивость к неприятным происходящим

событиям в своей жизни.

Среди современных видов искусства у молодежи, все больше больший интерес

вызывает стрит-арт культура, когда подростки расписывают стены и фасады домов,

тем самым самовыражаясь, привлекая внимание к творчеству и внося в общество

свою эстетическую лепту.

Каждая из методик имеет свои особенности, подбирается индивидуально, согласно

ситуации, желания и способностей пациента, однако объединяет все области

арт-пространства. Для каждого арт-терапия предоставляет возможность не только

переключить и внимание и познать искусство, а и найти себя в нем.https://prnt.sc/i3ffc1