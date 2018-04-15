Арт терапия: искусство для борьбы с недугами

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Сила искусства для борьбы с недугами
Арт-терапия заняла почетное место среди современных техник лечения не только
психологических, но и других заболеваний. Само словосочетание переводится с
латинского как "исцеление искусством". Впервые, понятие арт-терапии
появилось в 1940-х годах XX столетия, его ввел в обиход лекарь и художник в
одном лице - Адриан Хилл. Работая с больными туберкулезом, врач заметил, что
рисование значительно улучшает состояние увлеченных людей. Именно
изобразительный вид искусства стал первым в практике лечения творчеством. После
стремительного развития других отраслей творчества, понятие
"арт-терапия" значительно расширилось и приобрело новые направления. Помимо улучшения состояния больных, человек, практикующийарт-терапию, познает себя, свой внутренний потенциал, расслабляется. Вследствие
чего, улучшается настроение, раскрываются творческие способности, достигается
спокойствие и гармония.
Показанияк лечению искусством
Одними из основных признаков необходимости проведения терапии с помощью
искусства являются такие признаки:
• стрессы;
• регулярные перенапряжения;
• психо-соматические заболевания;
• депрессии;
• бессонница;
• психологические травмы;
• возрастные кризисы;
Методика визуализации предполагает выражение определенных эмоций пациентом,
отображение внутренних проблем и беспокойств. В творчестве раскрывается
подсознание и происходит благоприятное воздействие на организм человека.
Просторымногогранной арт-терапии
К известным и активно практикующимся направлениям арта, как источника лечения,
относятся:
• Изотерапия – рисование, живопись;
• Цветотерапия – влияние на восприятие человека с помощью света;
• Сказко-терапия – чтение и анализ сказок, где обязательно присутствует хороший
конец, это развивает веру в лучшее, особенно подойдет детям;
• Музыкотерапия – исцеление музыкой, учеными давно доказан факт положительного
влияния на клетки живого организма при прослушивании классической музыки и
композиций для релаксации;
• Фототерапия – погружение в процесс фотографирования, создание фотокарточек,
обработка уже существующих фотографий.
Это далеко не полный перечень имеющихся способов подобрать для себя или близких
занятие для избавления от недугов. В последнее время современное искусство
приобретает не только позицию хобби или возможность переключиться от основной
занятости, а и в действительности помогает справиться со множеством
заболеваний, имеющих в основе психологическую природу, ведь всем известна фраза
" все болезни от нервов", так что если регулярно проводить занятия
арт-врачеванием, можно не только ускорить процесс выздоровления, но и избежать
в будущем ряда заболеваний.
Для активной борьбы с накопившимися негативными эмоциями все чаще используют
придуманные британской художницей Джоаной Бэсфорд раскраски-антистресс. Смысл
их заключается в том, что разукрашивая мелкие узоры, мозг сосредотачивается на
одном действии, при этом развивается фантазия и внимательность. Так можно
минимизировать уровень стресса, повышая устойчивость к неприятным происходящим
событиям в своей жизни.
Среди современных видов искусства у молодежи, все больше больший интерес
вызывает стрит-арт культура, когда подростки расписывают стены и фасады домов,
тем самым самовыражаясь, привлекая внимание к творчеству и внося в общество
свою эстетическую лепту.
Каждая из методик имеет свои особенности, подбирается индивидуально, согласно
ситуации, желания и способностей пациента, однако объединяет все области
арт-пространства. Для каждого арт-терапия предоставляет возможность не только
переключить и внимание и познать искусство, а и найти себя в нем.https://prnt.sc/i3ffc1